Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Два вълнуващи моноспектакъла влизат в афиша на Театър 199

„Докато смъртта ме раздели“ на Димитър Ангелов и „Годината на магическото мислене“ на Анастасия Лютова

Днес, 18:41
Актьорът Димитър Ангелов в моноспектакъла "Докато смъртта ме раздели".
Стефан Н. Щерев
Актьорът Димитър Ангелов в моноспектакъла "Докато смъртта ме раздели".

„Докато смъртта ме раздели" от американския драматург Дъг Райт – моноспектакъл на актьора Димитър Ангелов, влиза в афиша на Театър 199. Премиерата в новия му „дом“ е на 18 октомври, а следващите представления са на 6 и 22 ноември. Първоначално моноспектакълът се роди като проект на независимото театрално сдружение Spam Studios u се играеше на сцена „Дерида“. Сега спектакълът е адаптиран за пространството на „Театър 199“ и в него има леки промени, информира БТА.   

„Докато смъртта ме раздели" е документална пиеса, разказваща за живота на немската антикварка Шарлоте фон Малсдорф, родена като Лотар Берфелде, който като малък убива баща си и оцелява в нацистка Германия и комунистическия режим в Източен Берлин като травестит. През 2004 г. творбата на Райт печели наградата „Пулицър“ за най-добра пиеса. В България се поставя за първи път, а режисьорката на спектакъла Надя Панчева („Анна – непоправимата“) избира за ролята актьора Димитър Ангелов след кастинг. За превъплъщението си той е номиниран за „Икар 2024“ в категория „Дебют“, а целият екип на постановката има номинация „Аскеер 2024“ в новата категорията за най-добър моноспектакъл.

„Преди три години срещнах Димитър Ангелов на сцената и веднага усетих, че през него светът на пиесата на Дъг Райт може да прозвучи истински. Не само заради флуидността на актьора – начина, по който прелива между различни персонажи, нюанси и енергии, а защото в самото му присъствие има социална чувствителност и лична ангажираност. Той носи младост, която мисли, която пита, която не се примирява. Интересуваше ме как един млад артист, роден в друго време, ще преживее през себе си тази история – история за смелост, идентичност и памет. Актьор от поколение, което не помни Берлинската стена, но познава други граници“, споделя Надя Панчева.

Сценографията в спектакъла е на Илина Грозева, звуковата среда – на Гьорги Георгиев-Антика и Мария Радева.

„Докато смъртта ме раздели“ засяга темите за отстояването на личната свобода и оцеляването на човека в свят на поредни безчовечни диктатури. Дъг Райт, който е и персонаж в собствената си пиеса, се опитва да нареди сложния пъзел, който представлява съдбата на противоречивата личност на Шарлоте. На моменти той се губи във вълнуващото си пътуване към своята муза – пътуване, което напомня екстатично влюбване. И което накрая ще остави след себе във вечността едно красиво любовно откровение, подсказват от творческия екип.

Роденият през 1962 г. американски драматург, сценарист и либретист Дъг Райт е автор на редица пиеси и мюзикъли, сред които и познатата на българската публика „Маркиз дьо Сад“ (постановка на режисьора Иван Урумов в театър „Българска армия“). Филмът на Филип Кауфман от 2000 г. „Историята на маркиз Дьо Сад“, с оригинално заглавие Quills и с Джефри Ръш в главната роля, е екранна адаптация на пиесата на Райт, който е и сценарист на филмовата версия. Освен „Пулицър“, за „Докато смъртта ме раздели“ авторът получава през 2004 г. още и награди „Тони“, „Драма деск“ и др. Оригиналното заглавие е „Аз съм своята собствена съпруга“ (I Am My Own Wife). Самият Дъг Райт има съпруг – музикантът, певец и композитор Дейвид Клемънт, с когото живеят в Ню Йорк.

Междувременно в артистичното мазе на Театър 199 започнаха репетициите за още един интригуващ моноспектакъл – „Годината на магическото мислене“ по едноименния роман на Джоун Дидиън. Режисьор е Стайко Мурджев, а на сцената ще видим актрисата Анастасия Лютова. Според споделеното от екипа, това ще бъде вълнуваща, поетична и дълбоко човешка история за любовта, загубата и силата на паметта – история, пренасяща ни в интимен свят, който се отличава с чувствителност и емоционална дълбочина.

Преводът на пиесата е на Любов Костова, а сценографията и музиката за представлението са съответно на Никола Налбантов и Петър Дундаков. 

„Животът се променя за секунда. Сядаш да вечеряш и животът такъв, какъвто го познаваш, свършва“. Какво остава от него, когато съпругът ти, с когото си споделил четиридесет години, умира внезапно, а единствената ти дъщеря е в кома в болница? Дидиън търси отговора в разтърсваща автобиографична изповед. Романът ѝ излиза у нас през 2021 г. с логото на издателство „Лист“.

Джоун Дидиън е родена през 1934 г. в САЩ. Пише романи, филмови сценарии, публицистични текстове със социално-политическа насоченост. Литературната ѝ кариера започва в студентските ѝ години в университета „Бъркли“, след като печели награда за есе, спонсорирана от списание Vogue. Лауреат е на множество литературни отличия – през 2005 г. получава Националната литературна награда за нехудожествена литература именно за „Годината на магическото мислене“.

Екипът на "Годината..." - Стайко Мурджев, Петър Дундаков, Анастасия Людова и Никола Налбантов (от ляво на дясно).
Театър 199 Екипът на "Годината..." - Стайко Мурджев, Петър Дундаков, Анастасия Людова и Никола Налбантов (от ляво на дясно).
Димитър Ангелов като Шарлоте
Стефан Н. Щерев Димитър Ангелов като Шарлоте
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Театър 199, Докато смъртта ме раздели, SPAM Studios, Годината на магическото мислене, Надя Панчева, Димитър Ангелов, Дъг Райт, Стайко Мурджев, Анастасия Лютова

Още новини по темата

Народният театър търси популярност и аплаузи на три континента
11 Септ. 2025

Народният театър отправя отворена покана №3 за артистични идеи
05 Авг. 2025

Последната нощ на Сократ. И на неговия палач
05 Юли 2025

5 любими актьори попълват Стената на славата за ЧРД №60 на Театър 199
09 Юни 2025

Професор и студентка влизат в емоционална схватка по Дейвид Мамет в Плевен
18 Май 2025

Съни Сънински режисира Ивайло Христов в „Последната нощ на Сократ“
01 Май 2025

Станка Калчева е съвършена Патриша Хайсмит в „Швейцария“

08 Февр. 2025

SPAM studios на Ана Батева открива „Сцена СПАМ” в Студентския дом
19 Яну. 2025

Котараци извиват танц на лицемерието върху горещ ламаринен покрив
21 Дек. 2024

Новата пиеса на Яна Борисова „Морето след теб“ дава втори шанс на любовта
16 Дек. 2024

Станка Калчева е обявена за най-добра актриса на театрален фест в Сърбия
29 Окт. 2024

„Тортила Флет“ – кактусовият цвят на Нина Димитрова
05 Окт. 2024

Театър „София“ започна без грешка „Комедия от грешки“ на Шекспир
28 Септ. 2024

Нина Димитрова поставя „Тортила Флет“ в осиротелия Театър 199
09 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар