Два вълнуващи моноспектакъла влизат в афиша на Театър 199

„Докато смъртта ме раздели" от американския драматург Дъг Райт – моноспектакъл на актьора Димитър Ангелов, влиза в афиша на Театър 199. Премиерата в новия му „дом“ е на 18 октомври, а следващите представления са на 6 и 22 ноември. Първоначално моноспектакълът се роди като проект на независимото театрално сдружение Spam Studios u се играеше на сцена „Дерида“. Сега спектакълът е адаптиран за пространството на „Театър 199“ и в него има леки промени, информира БТА.

„Докато смъртта ме раздели" е документална пиеса, разказваща за живота на немската антикварка Шарлоте фон Малсдорф, родена като Лотар Берфелде, който като малък убива баща си и оцелява в нацистка Германия и комунистическия режим в Източен Берлин като травестит. През 2004 г. творбата на Райт печели наградата „Пулицър“ за най-добра пиеса. В България се поставя за първи път, а режисьорката на спектакъла Надя Панчева („Анна – непоправимата“) избира за ролята актьора Димитър Ангелов след кастинг. За превъплъщението си той е номиниран за „Икар 2024“ в категория „Дебют“, а целият екип на постановката има номинация „Аскеер 2024“ в новата категорията за най-добър моноспектакъл.

„Преди три години срещнах Димитър Ангелов на сцената и веднага усетих, че през него светът на пиесата на Дъг Райт може да прозвучи истински. Не само заради флуидността на актьора – начина, по който прелива между различни персонажи, нюанси и енергии, а защото в самото му присъствие има социална чувствителност и лична ангажираност. Той носи младост, която мисли, която пита, която не се примирява. Интересуваше ме как един млад артист, роден в друго време, ще преживее през себе си тази история – история за смелост, идентичност и памет. Актьор от поколение, което не помни Берлинската стена, но познава други граници“, споделя Надя Панчева.

Сценографията в спектакъла е на Илина Грозева, звуковата среда – на Гьорги Георгиев-Антика и Мария Радева.

„Докато смъртта ме раздели“ засяга темите за отстояването на личната свобода и оцеляването на човека в свят на поредни безчовечни диктатури. Дъг Райт, който е и персонаж в собствената си пиеса, се опитва да нареди сложния пъзел, който представлява съдбата на противоречивата личност на Шарлоте. На моменти той се губи във вълнуващото си пътуване към своята муза – пътуване, което напомня екстатично влюбване. И което накрая ще остави след себе във вечността едно красиво любовно откровение, подсказват от творческия екип.

Роденият през 1962 г. американски драматург, сценарист и либретист Дъг Райт е автор на редица пиеси и мюзикъли, сред които и познатата на българската публика „Маркиз дьо Сад“ (постановка на режисьора Иван Урумов в театър „Българска армия“). Филмът на Филип Кауфман от 2000 г. „Историята на маркиз Дьо Сад“, с оригинално заглавие Quills и с Джефри Ръш в главната роля, е екранна адаптация на пиесата на Райт, който е и сценарист на филмовата версия. Освен „Пулицър“, за „Докато смъртта ме раздели“ авторът получава през 2004 г. още и награди „Тони“, „Драма деск“ и др. Оригиналното заглавие е „Аз съм своята собствена съпруга“ (I Am My Own Wife). Самият Дъг Райт има съпруг – музикантът, певец и композитор Дейвид Клемънт, с когото живеят в Ню Йорк.

Междувременно в артистичното мазе на Театър 199 започнаха репетициите за още един интригуващ моноспектакъл – „Годината на магическото мислене“ по едноименния роман на Джоун Дидиън. Режисьор е Стайко Мурджев, а на сцената ще видим актрисата Анастасия Лютова. Според споделеното от екипа, това ще бъде вълнуваща, поетична и дълбоко човешка история за любовта, загубата и силата на паметта – история, пренасяща ни в интимен свят, който се отличава с чувствителност и емоционална дълбочина.

Преводът на пиесата е на Любов Костова, а сценографията и музиката за представлението са съответно на Никола Налбантов и Петър Дундаков.

„Животът се променя за секунда. Сядаш да вечеряш и животът такъв, какъвто го познаваш, свършва“. Какво остава от него, когато съпругът ти, с когото си споделил четиридесет години, умира внезапно, а единствената ти дъщеря е в кома в болница? Дидиън търси отговора в разтърсваща автобиографична изповед. Романът ѝ излиза у нас през 2021 г. с логото на издателство „Лист“.

Джоун Дидиън е родена през 1934 г. в САЩ. Пише романи, филмови сценарии, публицистични текстове със социално-политическа насоченост. Литературната ѝ кариера започва в студентските ѝ години в университета „Бъркли“, след като печели награда за есе, спонсорирана от списание Vogue. Лауреат е на множество литературни отличия – през 2005 г. получава Националната литературна награда за нехудожествена литература именно за „Годината на магическото мислене“.