Професор и студентка влизат в емоционална схватка по Дейвид Мамет в Плевен

Пиесата „Олеанна“ на Дейвид Мамет ще има премиера в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, на 22 май в режисьорската версия на Надя Панчева („Анна – непоправимата“ за живота на ликвидираната в Русия разследваща журналистка Анна Политковская), реализирана като интерактивно театрално събитие. В спектакъла публиката ще заема активна позиция – не само като свидетел, но и като съучастник в динамиката между преподавател и студентка, поставени в ситуация на ескалиращо недоразумение, емоционално напрежение и неясна отговорност, повдигат завесата от екипа.

В този контекст представлението, в което участват актьорите Делян Илиев и Теона Димова, се превръща в платформа за колективно изживяване, в което моралните и етични въпроси не се поставят само на сцената, но се пренасят и към публиката. Зрителят е призован да се изправи пред въпросите на етиката, правото и морала в условията на съвременната образователна система, като му се предоставя не само пространство за критично мислене, но и възможност за активно участие в процеса на формиране на обществени нагласи.

„Олеанна" на Дейвид Мамет е пиеса в жанра психологически трилър, която поставя фокус върху властовите отношения, езика като инструмент за контрол и опасността от неразбирателство. В този спектакъл сблъсъкът между университетски професор и негова студентка се разгръща в яростен диалог, където всяка дума носи тежест, а истината става все по-неясна. В моя прочит се фокусирам върху неизказаното, върху тънката граница между истина и възприятие, за да подчертая как езикът не само изразява, но и оформя реалността“, споделя режисьорката Надя Панчева.

"Олеанна" ще предизвика зрителите да заемат страна – или да се запитат дали това изобщо е възможно.

Сценографията и костюмографията на постановката са на Илина Грозева, композитор на музиката е Явор Намлиев. Преводът на пиесата е дело на Росен Сиромахов.

Дейвид Мамет е американски драматург, сценарист, режисьор и есеист, роден на 30 ноември 1947 г. в Чикаго, Илинойс. Известен е със своя отличителен драматургичен стил, включващ стегнати, реалистични диалози с характерна ритмика и повторяемост – често наричан "Маметски диалог" („Mamet speak“).

Като театровед, Мамет се отличава с критичния си поглед върху съвременния театър и актьорското майсторство. В книгите си, сред които True and False: Heresy and Common Sense for the Actor (1997) и Theatre (2010), той подлага на остра критика утвърдени театрални методи като системата на Станиславски и метода на Лий Страсбърг. Според него актьорът трябва да се съсредоточи върху изпълнението на конкретни действия, а не върху търсенето на емоции или „вътрешна истина“.

Мамет настоява, че театърът трябва да бъде ясен, прост и насочен към публиката, без излишна психология или претенциозност. За него драмата е конфликт и избор, а добрата сцена – обективна и непосредствена. Неговата мисъл оказва сериозно влияние върху съвременното театрално образование и практики.

Освен като театровед и автор на пиеси като „Американска мечта“ (Glengarry Glen Ross) и „Олеанна“ (Oleanna), той има значителен принос и в киното със сценарии за филми като The Verdict, The Untouchables и Wag the Dog.