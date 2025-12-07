Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Анастасия Лютова влиза в „Годината на магическото мислене“

Стайко Мурджев поставя пиесата на Джоан Дидиън в Театър 199 за пръв път в България

Днес, 18:26
Чрез Анастасия Лютова Джоан Дидиън ще ни говори за онова магическо мислене, което ни помага да продължим.
Иван Дончев
Чрез Анастасия Лютова Джоан Дидиън ще ни говори за онова магическо мислене, което ни помага да продължим.

„Годината на магическото мислене“ от Джоан Дидиън е предстоящата премиера на сцената на Театър 199, която кани своите първи зрители на 9 декември, вторник. Монодрамата (превод – Любов Костова) досега не е поставяна в България, неин режисьор е Стайко Мурджев, а актрисата, която ще видим в единствената роля, е Анастасия Лютова.

Сценографията за спектакъла е на Никола Налбантов, музиката – на Петър Дундаков.     

„Годината на магическото мислене“ от Джоан Дидиън е разказ, описващ с възхитителна сила и стил преживяванията на известната американска писателка, след като съпругът ѝ Джон умира внезапно, докато дъщеря им, Кинтана, е в тежко състояние в болница.

Пиесата изследва нейното сложно емоционално пътешествие през годината след смъртта му, включително сблъсъка ѝ с „магическото мислене“ – ирационалното убеждение, че е могла да предотврати драматичните събития чрез конкретни действия. Или пък че е способна да поддържа съпруга си „истински жив“ в своето съзнание.

Дидиън преплита мемоара си, описан с характерното за нейното изкуство остро и едновременно с това изящно перо, с медицински и психологически детайли, както и с водовъртежа на ежедневието. Така нейната история се превръща в задълбочено изследване на природата на сблъсъка с понякога жестоките поврати на съдбата. История, колкото дълбоко лична, толкова и универсално човешка“, обяснява драматургът на спектакъла Андрей Филипов.

Годината на магическото мислене" въвлича в сърцевината на една лична буря. Там, където болката, любовта и надеждата се борят за последната дума. Една година, в която реалността и спомените се смесват в опит да бъде разбрано необяснимото.

След световния успех на едноименната книга, „Годината на магическото мислене" оживява на сцената на Театър 199 в силно, интимно и дълбоко човешко театрално преживяване. Спектакълът превръща автобиографичната изповед на Джоан Дидиън в

универсален разказ за любовта, загубата и онова „магическо мислене", което ни помага да продължим. Текстът води зрителя през болезнено откровено, но и едновременно изпълнено с неочаквана надежда пътуване, подсказват от творческия екип.

Джоан Дидиън е родена в Сакраменто през 1934 г. и завършва Калифорнийския университет в Бъркли през 1956 г. След дипломирането си тя се премества в Ню Йорк и започва работа за Vogue, което води до кариерата ѝ като журналист и писател. Дидиън публикува първия си роман, „Бърза река“, през 1963 г. Други романи на Дидиън включват „Свири го както е“ (1970), „Молитвеник“ (1977), „Демокрация“ (1984) и „Последното желание“ (1996).

Първият том есета на Дидиън, „Поклон към Витлеем“, е публикуван през 1968 г., а вторият ѝ, „Белият албум“, излиза през 1979 г. Нейните документални произведения включват „Салвадор“ (1983), „Маями“ (1987), „След Хенри“ (1992), „Политически сюжети“ (2001), „Откъде идвам“ (2003), „Разказваме си истории, за да живеем“ (2006), „Сини нощи“ (2011), „Юг и Запад“ (2017) и „Нека ви кажа какво имам предвид“ (2021). Мемоарите ѝ „Годината на магическото мислене“ печелят Националната награда за документалистика през 2005 г. А през 2007 г. нейната собствена драматизация на текста се появява в театър Буут на Бродуей под режисурата на Дейвид Хеър и с участието на актрисата Ванеса Редгрейв. 

През 2005 г. Дидиън е удостоена със златен медал на Американската академия за изкуства и литература в категориите „Изящна литература“ и „Критика“. През 2007 г. е удостоена с медала на Националната фондация за книгата за изключителен принос към американската литература. Част от грамотата на Националната фондация за книгата гласи: „Проницателен наблюдател на американската политика и култура в продължение на повече от четиридесет и пет години, отличителното съчетание от дискретна, елегантна проза и ожесточен интелект на Дидиън е спечелило на книгите ѝ място в канона на американската литература, както и възхищението на поколения писатели и журналисти.“ През 2013 г. Джоан Дидиън е удостоена с Национален медал за хуманитарни науки от президента Барак Обама и с Наградата за цялостно творчество на ПЕН центъра на САЩ.

„Пиша, изцяло за да разбера какво мисля, какво гледам, какво виждам и какво означава това“, споделя Джоан Дидиън в едно от последните си интервюта преди да почине през декември 2021 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Театър 199, Анастасия Лютова, Стайко Мурджев, Годината на магическото мислене, Джоан Дидиън

Още новини по темата

Велика Весела Бабинова възражда Екатерина II в пънк версия зад Канала
08 Ноем. 2025

"Дневникът на един луд" празнува 10 години здравословен шемет в Театър 199
27 Окт. 2025

Два вълнуващи моноспектакъла влизат в афиша на Театър 199
15 Окт. 2025

Последната нощ на Сократ. И на неговия палач
05 Юли 2025

5 любими актьори попълват Стената на славата за ЧРД №60 на Театър 199
09 Юни 2025

Съни Сънински режисира Ивайло Христов в „Последната нощ на Сократ“
01 Май 2025

Станка Калчева е съвършена Патриша Хайсмит в „Швейцария“

08 Февр. 2025

Котараци извиват танц на лицемерието върху горещ ламаринен покрив
21 Дек. 2024

Новата пиеса на Яна Борисова „Морето след теб“ дава втори шанс на любовта
16 Дек. 2024

Станка Калчева е обявена за най-добра актриса на театрален фест в Сърбия
29 Окт. 2024

„Тортила Флет“ – кактусовият цвят на Нина Димитрова
05 Окт. 2024

Театър „София“ започна без грешка „Комедия от грешки“ на Шекспир
28 Септ. 2024

Нина Димитрова поставя „Тортила Флет“ в осиротелия Театър 199
09 Септ. 2024

Казандзакис като тържество
03 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ