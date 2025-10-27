"Дневникът на един луд" празнува 10 години здравословен шемет в Театър 199

Юбилейно представление на спектакъла "Дневникът на един луд" по Гогол, с което театър "Кредо" ще се отбележи 10-годишнината от създаването му, ще се играе на 30 октомври в Театър 199. С премиерата на моноспектакъла в изпълнение на актьора Стелиан Радев на 17 октомври 2015 г. бе отбелязан 50-годишният юбилей на Театър 199 "Валентин Стойчев", партньор на "Кредо" на столичната сцена.

Автор на сценичната адаптация и режисьор на спектакъла е Нина Димитрова, чийто творчески почерк е добре познат на публиката у нас и по света както с този, така и с другите знакови проекти на театър "Кредо" – "Шинел" и "РевизорЪТ" по Гогол, "Каквото направи дядо, все е хубаво" по Андерсен, "Тортила флет" по Джон Стайнбек. Сценографията е дело на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека. Звуковата партитура на лудницата, в която се развива действието на спектакъла, създава Димитър Несторов. А Стелиан Радев съживява образа на вечния Гоголев луд чиновник на сцената.

"Дневникът на един луд" e смешен и тъжен спектакъл за лудостта да проявиш достойнство в свят, "миришещ на хилядарки". Нина Димитрова споделя: "Смятам "Дневникът на един луд" за успешна творческа лудост. Вярвам, че спектакълът изпълни задачата си – разби клишетата за този текст на Гогол и образа на неговия луд чиновник и доказа, че няма "малки хора" – има само страхливи хора без въображение. Някой беше казал, че смелостта на поета е да отвори вратата, която води към лудостта. Опитахме се да открехнем вратата към здравословната лудост, гениално пресъздадена от Гогол и толкова нужна за духовното оцеляване на нормалния човек в един ненормален свят."

Режисьорката казва още, че се радва на 10-годишното любопитство на зрителите към създадената от творческия екип "лудница" и тя продължава да бъде привлекателно място за търсещите храна за душата и изход от безчовечния свят, в който се опитват да ни натикат самозабравили се "отцепродавци и богопредатели".

"Дневникът на един луд" на театър "Кредо" има номинации за националните награди "Икар 2016" за дебют, "Аскеер 2016" за изгряваща звезда, награда за мъжка роля от Международния фестивал на моноспектакъла "БГМОТ 2016" – Габрово, и награда за сценография от Международния театрален фестивал "Пиеро 2021" – Стара Загора. През 2022 г. се състоя и международната премиера на "Дневникът на един луд" на фестивала "Транс/Мисия" в град Жешув – Полша, на който международната критика и публика добавиха своите аплодисменти за спектакъла.