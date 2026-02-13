Ученици от 93.СУ учат в столовата заради пукнатини в сградата

Над 2 месеца ученици от 3. и 4. клас в столичното 93-то средно училище "Александър Теодоров - Балан" провеждат занятията си в училищната столова, съобщава Би Ти Ви. Причината са сериозни пукнатини по фасадата на едно от крилата на сградата, появили се в близост до строителството на метрото.

За случая телевизията съобщи през октомври. Според Методий Методиев, родител на ученик, още есента е станало ясно, че засегнатото крило не може да бъде използвано. По думите му ръководството на училището е положило усилия да реорганизира учебния процес и да осигури алтернативни помещения, но част от децата са били преместени в столовата. До момента там са учили два от четвъртите класове. От началото на втория срок предстои ротация, при която третите класове ще заемат мястото им, а четвъртокласниците ще се върнат в класни стаи.

Родителите обаче поставят въпроса защо се налага подобна мярка и колко дълго ще продължи тя. Те настояват да получат конкретна информация за краткосрочните действия - кои класове ще бъдат включени в ротацията и за какъв период, както и за дългосрочните планове. Искат също достъп до документите от извършените огледи и становищата на ангажираните институции.

Директорът на училището Евдокия Георгиева заяви, че малкото крило на сградата е затворено, а в него са се намирали пет класни стаи. По думите ѝ всички налични помещения в основната сграда вече са усвоени и временното обучение в столовата е единственият възможен вариант. Тя уточни, че от 9 февруари третите класове са преместени в столовата, а четвъртите вече учат в стандартни класни стаи.

Зам.-кметът на София по образование Десислава Желязкова посочи, че както Столичната община, така и регионалното управление на образованието следят ситуацията. По думите ѝ обучението в столовата е било най-добрият възможен вариант в извънредната ситуация, за да се гарантира присъствен учебен процес. Конструктивният доклад от декември сочи, че отварянето на фугата и пукнатините са резултат от комплексни фактори – слаба почва и извършено отводняване, като има и връзка със строителните дейности по метрото. Като краткосрочно решение общината предвижда инсталиране на модулни класни стаи в двора на училището. Те ще представляват сглобяеми конструкции, оборудвани с отопление, климатизация, интерактивни дъски, нови чинове и столове. Очаква се те да бъдат поставени до края на месеца, след което учениците няма да се налага да учат в столовата.

Все още не е взето окончателно решение какво ще се случи с проблемното крило. Обсъждат се варианти за укрепване и надстрояване с още два етажа или за събаряне и изграждане на изцяло нова сграда, която да увеличи капацитета на училището. В момента в 93. СУ учат близо 900 ученици, а желаещите да се запишат са над 1000.