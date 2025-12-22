Медия без
Пламен Карталов е новият стар директор на Софийската опера

Младата актриса Камелия Хатиб победи режисьора Борис Панкин в конкурса за шеф на Плевенския театър

Днес, 15:33
Акад. Пламен Карталов ще продължи да води Софийската опера и балет.
Иван Григоров
Акад. Пламен Карталов е новият стар директор на Софийската опера и балет. Днес от Министерството на културата оповестиха резултатите от обявените по-рано конкурси за шефските кресла в няколко държавни опери и театри, от които става ясно, че ръководителят на националната оперна институция остава на поста си за още пет години. Изтъкнатият оперен режисьор бе начело и в предишните два последователни мандата, както и в периода 1994-2000 г. „Комисията класира като успешно издържал конкурса Пламен Карталов“, лаконични са в сайта на МК. Негов конкурент в състезанието бе директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов, но за неговото представяне от културното ведомство не споменават нищо.

77-годишният Пламен Карталов е възпитаник на Българската държавна консерватория (днес НМА „Панчо Владигеров“), специализирал е оперна режисура в Берлин, има и диплома по кинорежисура от НАТФИЗ. Има внушителен опит като създател и ръководител на уникалната формация „Младежка камерна опера“, на Камерна опера – Благоевград, бил е директор на Русенската опера (1982-1986), на Държавния музикален театър „Стефан Македонски (1990-1994) и т.н. В същото време е реализирал над 180 постановки от началото на 70-те години до днес. Откроява се неговият прочит на мащабната тетралогия „Пръстенът на нибелунга“, „Тристан и Изолда“ и „Парсифал“ от Рихард Вагнер, представяни само с български оперни артисти за пръв път не само в страната, но и на Балканите и в Европа. Основател е на лятната фестивална „Сцена на вековете“ на хълма Царевец във Велико Търново, на фестивалните формати „Опера на площада“, „Опера в парка“, „Опера на върховете – Белоградчишки скали“, „Крепост на вековете“ – в „Бабини Видини кули“ във Видин, „Музи на водата“ – на езерото Панчарево, и др. 

В проведения конкурс за директор на Държавна опера – Пловдив комисията е класирала като успешно издържал конкурса диригента Диан Чобанов, който управлява операта под тепетата и от 2024-а до момента. Той е завършил НМА в София и Университета за изкуства и музика във Виена при известния проф. Урош Лайовиц. През 2021 г. получава научна степен "доктор" в областта на изкуствата. Другият кандидат – баритонът от Пловдивската опера Михаил Пулиев, не е набрал необходимия брой точки, поради което не се класира.

Очаквано, и в Театрално-музикален и продуцентски център – Варна, под чиято шапка са Варненската опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, новият директор също е досегашният. Сопраното Даниела Иванова-Димова е начело на най-големия културен институт във Варна от 2010 г. също след спечелен конкурс. Нейният конкурент за поста Димитър Иванов – обоист, инструменталист солист във Варненската опера, не се класира.

Интересен е резултатът от конкурса за директор на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен. С оглед на получения брой точки комисията класира като успешно издържал конкурса Камелия Хатиб, а кандидатът Борис Панкин не е набрал необходимия минимум точки. Младата актриса Камелия Хатиб е ново име в „домовата книга“ за избор на театрални директори. Тя е основател на независимото театрално I AM Studio в София и на театрално сдружение Enso. Преди това е завършила в УНСС „Икономика на търговията”, и НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Пламен Марков, специалност „Актьорство за драматичен театър”. Учи магистратура „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ и е актриса в трупата на Плевенския театър, но участва и в множество други театрални и филмови проекти. Що се отнася до конкурента й – опитния режисьор с афинитет към музикалните продукции Борис Панкин, поредният му опит да оглави театър се оказа неуспешен.

В Драматичен театър – Търговище комисията класира режисьорката от трупата Надежда Асенова. Тя е родена през 1971 г., завършила е първо педагогика в Софийския университет, а след това и НАТФИЗ със специалност „Режисура за драматичен театър“ при проф. Димитрина Гюрова. Другият кандидат в конкурса – актьорът Димитър Мартинов, също член на търговищката трупа и от септември досега и. д. директор, след като мандатът на предишния ръководител Владимир Петков приключи, не е набрал необходимия брой точки, поради което не се класира.

След проведения конкурс за директор на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново той ще бъде оглавен от Ганчо Ганчев, досега ръководител и диригент на Варненскатата детско-юношеска опера. Завършил е Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив – специалност „Музикална педагогика“, а по-късно се дипломира и с втора специалност – „Оркестрово и оперно дирижиране“. Досегашният директор Васил Вълчев, управлявал Великотърновския театър в продължение на три мандата, не е набрал необходимия минимум точки.

Актрисата Камелия Хатиб е ново име в "домовата книга" за директори на държавни театри.
