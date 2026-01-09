Нежеланият нов директор на Търновския театър официално встъпи в длъжност

Ганчо Ганчев официално встъпи в длъжността директор на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново. Той проведе днес първа среща с част от творческия и административния състав на театъра в присъствието на зам.-министъра на културата в оставка Георги Султанов, съобщи Радио Велико Търново. „Виждам много млади и усмихнати хора. Това място заслужава да има и опитни, и млади и се надявам, че няма да приемете тази промяна като сътресение, а като нещо ново, защото новото е хубаво да се случва“, каза Георги Султанов, който е оперен тенор, и припомни, че във Великотърновския театър е започнал и неговият творчески път.

Новият директор отбеляза, че посрещането му е било с много интересни предисловия, но вече е подписал споразумението с Министерство на културата и длъжността му е поверена от министъра, предаде кореспондентът на БТА в града. Ганчев изрази радостта си, че е спечелил конкурса за директорското място и увери, че след назначаването му няма да има трусове в театъра. „Сътресения няма да има. Работата трябва да продължи. Отнасям се с уважение към всеки, независимо дали е против, или е за моето идване, заяви Ганчев и сподели, че отговорността, която поема, е много голяма. По негови думи Великотърновският театър трябва да е емблема за българските артисти и музиканти, а всички трябва да заработят като семейство. Ето защо се ангажира да проведе индивидуални срещи с всеки актьор, музикант и административен служител, за да чуе мненията им за развитието на институцията. „Никого няма да уволнявам, ако той не желае да бъде уволнен, и никого няма да спра, ако иска да си тръгне. Това е лично право, всеки решава къде ще работи, колко и как“, каза още новият директор, добавяйки, че е готов по всяко време да разговаря по различни теми и не е противник на различното мнение.

Припомняме, че преди Коледа част от екипа на театъра изпрати позицията си до Комисията по културата и медиите в Народното събрание, до министър-председателя и министъра на културата в оставка, както и до медиите, в която обявява несъгласието си с начина, по който Министерството на културата е провело конкурса за директорския пост. В нея се казва, че досегашният директор Васил Вълчев „абсолютно неадекватно“ дори не е класиран като издържал конкурса, с което се омаловажават добрите резултати на трупата от последните 5 години. Артистите също така изтъкват, че новият шеф изобщо не познава спецификата и работата на МДТ „Константин Кисимов“ и апелират да бъде насрочен нов конкурс, който да гарантира прозрачното и обективно оценяване на кандидатите според професионалните им качества.

Директорът днес обясни, че първо ще се заеме с административните въпроси в театъра. Той подчерта, че е важно да се реализират продукции, които да доведат още публика и да донесат добри финансови резултати. Според него те трябва да са по-съвременни, да има повече мюзикъли и драматични постановки. Ганчо Ганчев посочи, че заглавията в репертоара към момента остават, докато изгледа всички спектакли, и твърдо държи да има художествени съвети и отделни ръководства на двата отдела – музикалния и драматичния. Той обеща да има нова организационна структура, защитена с финансовите средства, които културната институция в старопрестолния град реализира.

Според Ганчев има възможности за цялостен ремонт и реновиране на сградния фонд на театъра. За обновлението има проект, внесен в Министерството на културата още от директора Христофор Йонов през 2013 г., но процедурни спънки са отложили изпълнението, предава изказването му Радио Велико Търново. Министерството на културата има готовност за предвиждане на капиталови разходи за целта, каза зам.-министърът в оставка Султанов, цитиран от БТА. Ремонтът и обновяването трябва да се осъществят в тясно сътрудничество и с Община Велико Търново.

Според БТА на днешната среща са присъствали около две трети от състава на театъра.

Маестро Ганчо Ганчев е художествен ръководител и диригент на Варненската детско-юношеска опера от 1993 г. и неин главен художествен ръководител от 1998 г. Той е и диригент на Варненски камерен оркестър, артистичен директор на Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“, както и главен експерт „Оркестри и ансамбли“ в дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна. През дългогодишната си кариера има над 1500 музикални изяви – концерти, спектакли и постановки, дирижирал е симфонична, оперна и камерна музика. Концертирал е в Германия, Австрия, Гърция, Русия, Украйна, Италия, Канада, Белгия, Нидерландия и др. Носител е на престижните награди „Златна лира“ (2013) и „Кристално огърлие“ (2023) за цялостен принос към българската музикална култура.