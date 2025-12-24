Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Артисти от търновския театър протестират срещу новоизбран директор

Те настояват за преразглеждане на конкурса и си искат досегашния шеф

Днес, 12:21
Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов".
Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов".

Артисти от Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" във Велико Търново настояват за преразглеждане на резултатите от проведения конкурс за директор на културната институция. Това се казва в позиция, адресирана до Комисията по културата и медиите в Народното събрание, до министър-председателя в оставка, до министъра на културата в оставка и до медиите. В нея артистите заявяват категоричното си несъгласие с начина, по който е проведен конкурсът за директор.

"За огромно наше щастие има документален запис от събранието на комисията за избор на директор и представянето на кандидатите, което е допълнителен аргумент към искането ни", се посочва в позицията.

В записа, публикуван от Министерството на културата, двамата кандидати за директор на театъра – досегашният Васил Вълчев и новоизбраният Ганчо Ганчев представят своите концепции за развитието му. Оценката на комисията, според която досегашният директор дори не е класиран като издържал конкурса, е абсолютно неадекватна, твърдят артистите от театъра. "Очевидно постигнатите резултати от всички нас в последните 5 години са недостатъчни", се посочва в документа и се призовава да бъде направена справка за художествените постижения и за финансовите резултати на културния институт.

Доц. Георги Патриков, диригент и ръководител на Музикалния отдел в театъра, коментира за БТА, че опасенията на артистите са породени от това, че репертоарът и качеството на продукцията, в която участват двата състава на театъра, няма да продължи да следва посоката от последните години. Вложили сме много енергия, излизайки със заглавия, които гордо можем да представим и на международна сцена, допълни Патриков. Той уточни, че "комисията за избор на директор е огромна по численост, но малцина от членовете й имат някаква представа от дейността на МДТ "Константин Кисимов", макар съставът ни да се представи многократно и на софийска сцена в последните години с представления, оценени като престижни от публика и експерти в областта на музиката и театъра". Това пречи на адекватната оценка, затова настояването на артистите е, че трябва да бъде преразгледано решението на комисията, посочи доц. Патриков.

"Според по-голямата част от артистите, избраният от комисията кандидат не познава работата на МДТ „Константин Кисимов“, не е гледал дори един спектакъл или концерт на състава", каза още Георги Паприков. Той и колегите му настояват за провеждане на нов конкурс, който "да гарантира обективно а обективно оценяване на кандидатите по професионални постижения".

"Апелираме към министъра в оставка Мариан Бачев да направи проверка и повторна преценка на резултатите от конкурса, както и за задълбочен анализ на дейността до момента и задаване на смислена посока за бъдещото развитие на състава. Заявяваме, че настоящата позиция не е насочена към конкретни личности, а е израз на нашата отговорна грижа за бъдещето на МДТ "Константин Кисимов", пише още в документа.

Конкурсът във великотърновския театър бе един от шестте, обявени от Министерството на културата в началото на декември, макар че правителството, част от което е Мариан Бачев, вече бе хвърлило оставка. Останалите културни институти, които избираха директори, са Софийската опера и балет, Държавна опера - Пловдив, ТМПЦ - Варна, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, и Драматичен театър – Търговище. За повечето от тях новият директор е старият, но с нов мандат. Само в Плевен и Търговище има нови ръководители - актрисата Камелия Хатиб и режисьорката Надежда Асенова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МДТ Константин Кисимов, конкурс за директор

Още новини по темата

Пламен Карталов е новият стар директор на Софийската опера
22 Дек. 2025

Шефът на Старозагорската опера атакува креслото на Пламен Карталов
16 Дек. 2025

Министерството на културата обяви конкурс за мястото на Яра Бубнова
21 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?