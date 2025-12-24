Артисти от търновския театър протестират срещу новоизбран директор

Артисти от Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" във Велико Търново настояват за преразглеждане на резултатите от проведения конкурс за директор на културната институция. Това се казва в позиция, адресирана до Комисията по културата и медиите в Народното събрание, до министър-председателя в оставка, до министъра на културата в оставка и до медиите. В нея артистите заявяват категоричното си несъгласие с начина, по който е проведен конкурсът за директор.

"За огромно наше щастие има документален запис от събранието на комисията за избор на директор и представянето на кандидатите, което е допълнителен аргумент към искането ни", се посочва в позицията.

В записа, публикуван от Министерството на културата, двамата кандидати за директор на театъра – досегашният Васил Вълчев и новоизбраният Ганчо Ганчев представят своите концепции за развитието му. Оценката на комисията, според която досегашният директор дори не е класиран като издържал конкурса, е абсолютно неадекватна, твърдят артистите от театъра. "Очевидно постигнатите резултати от всички нас в последните 5 години са недостатъчни", се посочва в документа и се призовава да бъде направена справка за художествените постижения и за финансовите резултати на културния институт.

Доц. Георги Патриков, диригент и ръководител на Музикалния отдел в театъра, коментира за БТА, че опасенията на артистите са породени от това, че репертоарът и качеството на продукцията, в която участват двата състава на театъра, няма да продължи да следва посоката от последните години. Вложили сме много енергия, излизайки със заглавия, които гордо можем да представим и на международна сцена, допълни Патриков. Той уточни, че "комисията за избор на директор е огромна по численост, но малцина от членовете й имат някаква представа от дейността на МДТ "Константин Кисимов", макар съставът ни да се представи многократно и на софийска сцена в последните години с представления, оценени като престижни от публика и експерти в областта на музиката и театъра". Това пречи на адекватната оценка, затова настояването на артистите е, че трябва да бъде преразгледано решението на комисията, посочи доц. Патриков.

"Според по-голямата част от артистите, избраният от комисията кандидат не познава работата на МДТ „Константин Кисимов“, не е гледал дори един спектакъл или концерт на състава", каза още Георги Паприков. Той и колегите му настояват за провеждане на нов конкурс, който "да гарантира обективно а обективно оценяване на кандидатите по професионални постижения".

"Апелираме към министъра в оставка Мариан Бачев да направи проверка и повторна преценка на резултатите от конкурса, както и за задълбочен анализ на дейността до момента и задаване на смислена посока за бъдещото развитие на състава. Заявяваме, че настоящата позиция не е насочена към конкретни личности, а е израз на нашата отговорна грижа за бъдещето на МДТ "Константин Кисимов", пише още в документа.

Конкурсът във великотърновския театър бе един от шестте, обявени от Министерството на културата в началото на декември, макар че правителството, част от което е Мариан Бачев, вече бе хвърлило оставка. Останалите културни институти, които избираха директори, са Софийската опера и балет, Държавна опера - Пловдив, ТМПЦ - Варна, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, и Драматичен театър – Търговище. За повечето от тях новият директор е старият, но с нов мандат. Само в Плевен и Търговище има нови ръководители - актрисата Камелия Хатиб и режисьорката Надежда Асенова.