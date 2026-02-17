Мария Касимова-Моасе се бори за шеф на културните ни институти в Лондон и Виена

Журналистката, есеистка и писателка Мария Касимова-Моасе и актрисата, журналистка и преводач Искра Ангелова са конкурентки за шефското кресло на Българския културен институт в Лондон. Това става ясно от сайта на Министерството на културата, който публикува списъци на одобрените кандидати за участие в конкурс за длъжността "директор" на няколко от българските културни институти в чужбина. Моасе в същото време е претендентка за поста начело и на БКИ "Дом Витгенщайн" във Виена.

Първоначално тя не е била допусната до състезанието за австрийската столица заедно с още четирима. С уговорката, че недопуснатите кандидати в 7-дневен срок след уведомяването си могат да направят възражение пред министъра на културата и да приложат липсващите документи, списъкът е преразгледан и актуализиран с нова публикация, в която Моасе вече фигурира; добавени са още имената на проф. Деница Лафчиева и Александър Александров. Така претендентите да управляват "Дом Витгенщайн" стават петима.

В началото одобрени за участие в конкурса са само Катя Тодорова Костова и Евгения Димитрова Радославова. Катя Костова е директор на българския Арт театър в Берлин, създаден от нея през 2016 г., който организира събития за българската диаспора в Германия и популяризира родното изкуство в страната на Гьоте и Шилер. Евгения Радославова е известна пианистка, която от години живее в Австрия. Завършила е Университета за музика и сценични изкуства във Виена, както и музикална педагогика във Виенската консерватория, преподава в различни музикални академии в Австрия и във Виенския музикален университет, журира в международни конкурси и води майсторски класове в Австрия, Дания, Украйна, Португалия, Италия, Финландия, Русия, България... Тя е австрийският представител на международната образователна организация "Изкуство и образование в XXI век", организира събития и участва в благотворителни проекти, сред които и възстановяването на дом за сираци в България.

Сред добавените в списъка проф. Деница Тодорова Лафчиева-Мора също е музикант. Известна е като първата жена кларинетист в България. Тя също е учила в някои от най-добрите европейски музикални институции – Виенския университет за музикално и сценично изкуство, при проф. Питър Шмидл – соло кларнетист на Виенската филхармония и Кралската музикална академия в Лондон и др. Едва 23-годишна, Лафчиева получава наградата на Министерството на културата за принос към българската култура, печели и престижната награда на фондация "Херберт фон Караян" във Виена и двугодишната й стипендия за изключителен музикален талант. От 2010 г. българката заема професорска длъжност в университета на Централна Финландия, от 2015 г. преподава в консерваторията "Рихард Вагнер" във Виена, от 2018-а – в престижната музикална академия в италианския град Бреша и т.н.

Александър Александров е културен мениджър с над 20-годишен опит, реализирал редицао инициативи за представяне на културните достижения на страната ни в чужбина. Александров е либретист, драматург, лютиер, основател на сдружение "Лилавият лебед" – Виена (2010), с което е осъществил над 50 проекта, популяризиращи българската култура зад граница. Продуцент е на оперни и театрални спектакли и гост-лектор в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Проектите му обединяват държавни институции, посолства, университети и творци от различни страни, превръщайки културата в език на паметта, идентичността и вдъхновението. Александров живее и работи в Австрия.

Мария Касимова-Моасе е най-позната публично сред кандидатите за директор на "Дом Витгенщайн", но има най-малко организационен опит. Дъщеря е на телевизионната режисьорка Сета Илиева и актьора от Сатиричния театър Хиндо Касимов, омъжена е за френския журналист и визуален артист Стефан Моасе. Завършила е българска филология в Софийския университет, работила е като журналист в БНТ и печатни медии. От 2010 г. е на свободна практика и се води експерт по етикет и протокол, презентационни умения и комуникации. През 2021 г. е издигната от инициативата "Правосъдие за всеки" за вице на кандидат-президента Лозан Панов.

Основната й конкурентка за директорското място в Лондон Искра Ангелова също е възпитаник на специалността "Българска филология", а след това завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ. През 1993 г. следва един семестър и в италианската театрална академия Silvio D’Amico в Рим. През 1997 г. заминава за Бостън, САЩ, със стипендия "Фулбрайт". Там завършва магистратура по тв и радиожурналистика. През 1999-2000 г. работи като втори продуцент на сутрешното предаване The Early Show на CBS в Ню Йорк. След завръщането си в България е позната като дългогодишен сценарист, автор и водещ на вечерното токшоу на БНТ "Нощни птици" (2005-2019). Откак не е в националната телевизия, Искра Ангелова създава няколко онлайн проекта, пише като колумнист и т.н. Била е в актьорския състав на нашумели постановки като "Красиви тела" (тя е и преводач на пиесата на Лора Кънингам), "Моногамният", в момента е част от поетичния спектакъл, посветен на поезията на Елисавета Багряна.

За длъжността кандидатства и е допусната до конкурса и Поля Станчева, два мандата генерален директор на БНР (2001-2007). Тя завършва лингвистика в Москва с английски, руски и шведски език. Има докторат от СУ на тема "Езикът на радиото и телевизията в периода на преход". Тя обаче е родена през 1957 г. и е над пенсионна възраст. В един момент също се е пробвала в политиката: като кандидат за кмет на район "Лозенец" от листата на ГЕРБ, била е общински съветник от ГЕРБ в Столична община, а през 2011-а и тя е кандидат за вицепрезидент: от партия "Ред, законност справедливост", заедно с кандидата за президент Атанас Семов.

За четвъртата допусната кандидатка – Естефани Цветанова Ангелакиева, не може да се намери съществена информация. Единственият недопуснат кандидат – Миглена Людмилова Рогачева-Велева, родена през 1989 г., е и единственият, работил досега за БКИ – Лондон, като сътрудник.

Понастоящем Българският културен институт в британската столица се управлява от бившата актриса от театър "Сълза и смях" Светла Дионисиева, а този във Виена – от Румяна Конева. И двете не се кандидатират отново.