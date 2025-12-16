Шефът на Старозагорската опера атакува креслото на Пламен Карталов

Министерството на културата публикува имената на допуснатите до участие кандидати в обявените конкурси за заемане на длъжността „директор“ в някои от държавните театри и опери, мандатите на чиито ръководители са приключили или предстои скоро да изтекат.

Като особено интересна се очертава ситуацията около шефското кресло в Софийската опера и балет, където дългогодишният директор акад. Пламен Карталов ще има сериозна конкуренция в лицето на директора на Държавна опера – Стара Загора, Огнян Драганов. Маестро Карталов е безспорен авторитет в оперния свят, създател е на десетки мащабни спектакли, сред които блести Вагнеровата тетралогия „Пръстенът на нибелунга“, основател е на фестивали, които обживяват нетрадиционни за оперното изкуство пространства: Опера на площада, Опера в парка (на Военната академия), Опера на върховете – в Белоградчик, „Музи на водата“ – на езерото в Панчарево и др. Огнян Драганов също е режисьор – завършил е оперна режисура в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и е магистър по музикална педагогика от Музикалната академия „В. А. Моцарт” в Сараево – Босна и Херцеговина. Бил е главен режисьор на Операта в Сараево, на Държавна опера – Русе, а от 2016-а – на Старозагорската опера, която под негово ръководство бележи поредица от успешни сезони, включително и настоящия, през който най-старата извънстолична опера чества 100-годишнина. Конкурсът за избор на директор на Софийска опера и балет ще се проведе утре, 17 декември, в Министерството на културата.

Също на 17 декември, но за по-късно през деня в МК, е насрочен и конкурсът за избор на директор на Държавна опера – Пловдив. И там до състезанието за поста са допуснати двама кандидати: настоящият директор маестро Диан Чобанов – възпитаник на НМА в София и на проф. Урош Лайовиц в Университета за изкуства и музика във Виена, който управлява операта под тепетата от 2024-а, и баритонът от Пловдивската опера Михаил Пулиев. Недопуснати кандидати няма.

Още днес пък ще се състои конкурсът за избор на директор на Театрално-музикален продуцентски център – Варна, под чиято шапка са и операта в морската столица, и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. За длъжността претендират сегашната директорка на ТМПЦ – сопраното Даниела Иванова-Димова, която е начело на най-големия културен институт във Варна от 2010 г. след спечелен конкурс, и обоистът Димитър Иванов – инструменталист солист във Варненската опера.

Конкурсът за избор на директор на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, също обещава любопитна интрига. До 2022 г. там управляваше, създавайки си име на успешен арт мениджър, режисьорът Васил Василев, но след като спечели конкурса за директор на Народния театър „Иван Вазов“, постът бе наследен от драматурга Димитър Кабаков – първо като и.д., а след това и като титуляр след спечелен конкурс. През лятото на 2025-а той обаче бе тихомълком отстранен дисциплинарно от министъра на културата Мариан Бачев и за временен шеф бе назначен режисьорът Богдан Петканин. Сега към директорската длъжност аспирации имат режисьорът Борис Панкин, специализирал се в жанра на мюзикъла, и актрисата от трупата Камелия Хатиб, позната и от редица независими театрални проекти, реализирани в столицата. Конкурсът ще се проведе на 18 декември. През 2010 г. Панкин спечели конкурс за директор на Музикалния театър, но почти веднага се оттегли поради протестите на артистите от трупата и отказа им да работят с него. Тогавашният министър на културата Вежди Рашидов пък за компенсация го назначи за свой съветник по музикално-сценични изкуства.

За същата дата е планиран и конкурсът за избор на директор на Драматичен театър – Търговище, на който ще се борят актьорът Димитър Мартинов и режисьорката Надежда Асенова. Мартинов е член на търговищката трупа и изпълняващ длъжността директор от септември тази година, когато изтече мандатът на предишния ръководител – известния режисьор Владимир Петков. Асенова също е част от местната трупа, поставяла е и в повечето театри в страната.