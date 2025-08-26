Кабаиванска прави галаконцерт с учениците си на 19 септември

Тържественият галаконцерт на участниците в 25-ия международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет ще се състои на 19 септември. Софийската опера и балет е домакин на събитието, чието двадесет и пето издание започва от 4 септември, съобщават от НБУ. В своя майсторски клас прочутото сопрано ще работи върху усъвършенстването на вокалната техника и актьорска интерпретация на избраните от нея до 13 млади оперни надежди. Най-талантливите от тях ще се представят в галаконцерта с оркестъра на Софийската опера и балет. На лауреатите, показали особено високи постижения, по традиция ще бъдат присъдени стипендии от дарителския фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ за обучение в Италия и за подпомагане на бъдещото им творческо развитие. Изявени представители от класа ще получат и възможност за участия в спектакли на Софийската опера и балет, концерти на Софийската филхармония и др.

„Тази година отбелязваме 25-ото издание на първия майсторски клас в България, създаден и развиван с подкрепата на НБУ. През годините този клас се утвърди като едно от най-значимите събития за млади оперни таланти от целия свят, привлечени от уникалния шанс да работят с легендарната Райна Кабаиванска“, посочват организаторите.

В концерта ще се включат и артисти от школата на Кабаиванска с вече утвърдена международна кариера. Някои от тях ще стъпят за първи път на българска сцена. „Невероятно е, че почти всички тези мои ученици, които направиха голямо име, които пеят в най-големите международни театри, са дошли всъщност от София, от майсторския ни клас с Нов български университет, и всички, абсолютно всички, са подпомагани от моя фонд“, споделя 90-годишната Райна Кабаиванска.

Това е първият майсторски клас, провеждан някога в България, и е създаден през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор и член на настоятелството на НБУ. Още с първото си издание той се превръща в културно събитие с национално значение. Веднага идва и международният интерес – млади оперни певци от целия свят се стичат в София през септември за прослушване при един от най-големите оперни артисти на нашето време. За изминалия четвърт век през майсторския клас са преминали над 270 млади певци от Европа, САЩ, Южна Америка, Австралия, Азия и Африка, като 111 от тях са получили стипендии.

Сред новите ярки звезди на големите оперни сцени, излезли от школата на Кабаиванска, са Вероника Симеони, Джузепе Инфантино, Елеонора Филипони и Андреа Каре от Италия, когото българската примадона запознава с Павароти и той става неговият последен ученик; Ева Джонг, Витория Йео, Даниел Ким и Хе Канг от Южна Корея, Рейналдо Дроз от Венецуела, българите Александрина Михайлова, Мила Михова, Костадин Мечков, Божидар Божкилов и мнозина още.

През 2000 г. Райна Кабаиванска е удостоена със званието почетен професор на Нов български университет за приноса си към световната музикална култура и развитието на НБУ. Кабаиванска дебютира в "Мантията" от Пучини в оперния театър на град Верчели (Италия) през 1959 г. През 1961 г. за пръв път пее в миланската Ла Скала в операта "Беатриче ди Тенда". Коронните роли в голямата й кариера са Тоска, Мадам Бътерфлай, Адриана Лекуврьор, Манон Леско. Носителка е на престижни световни награди – "Лоренцо Великолепния" на Академията на изкуствата „Медичи“, Флоренция (1990), "Монтеверди" (1980), "Джакомо Пучини" (1978), "Илика" (1979), орден “Стара планина” и др. Маестрата, която в края на миналата година навърши 90, провежда постоянни майсторски класове в НБУ, в Музикалната академия в Модена и в академия „Киджана“ в Сиена.