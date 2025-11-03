Медия без
Райна Кабаиванска бе почетен гост в Римската опера

Оперната дива и директорът на НБУ Георги Текев бяха посрещнати от управата на престижната институция

Днес, 14:23
Артистичният директор на Римската опера Алесандро ди Глория приветства Райна Кабаиванска.
Райна Кабаиванска беше почетен гост на откриването на сезона на Римската опера с „Тоска” от Джакомо Пучини, съобщават от Нов български университет. Спектакълът бе в чест на 125-ата годишнина от първото представяне на шедьовъра на Пучини през януари 1900 г. в италианската столица. Оригиналната постановка на Адолф Хохенщайн е възстановена от Карло Сави (сценография) и Ана Биаджоти от известната фамилия стилисти Биаджоти (костюми). Режисьор е Алесандро Талеви. В главните роли бяха Елеонора Бурато (Флория Тоска), Джонатан Тетелман (Марио Каварадоси) и Лука Салси (Барон Скарпия) – артисти от най-висока класа в съвременния оперен театър. На диригентския пулт застана Антонио Фоляни, който замени в последния момент Даниел Орен поради внезапно негово неразположение.
 
Спектакълът, излъчен пряко по държавните телевизионни канали Rai и 3 Rai Cultura, в партньорство с италианското Министерство на културата, събра рекордна аудитория от над половин милион зрители. Незалязващата прима Райна Кабаиванска пристигна в театъра, придружена от изпълнителния директор на Нов български университет Георги Текев, с когото преди 25 години създадоха прочутата „Школа Кабаиванска” в НБУ. Звездата на световната оперна сцена беше посрещната от директора на Римската опера Франческо Джамброне, артистичния директор Алесандро ди Глория, представители на правителството и градската управа, както и от стотици почитатели.

В антракта след първо действие Райна Кабаиванска се включи с коментар в телевизионното предаване: „Музиката на Пучини е истински театър. Още с първите ноти се пренасяме в атмосферата на театъра и оставаме в него. Щастлива съм, че тази моя „Тоска”, която съм правила в оригиналната сценография, продължава своя път напред”, сподели Кабаиванска, за която Тоска е една от коронните роли в кариерата.

Сред официалните гости бяха кметът на Рим Роберто Гуалтиери, зам.-министърът на културата Джанмарко Маци, представители на политическия и бизнес елит, звезди от шоубизнеса. „Винаги е голяма радост и чест последната дива на операта да бъде в своя театър, който помни нейните велики успехи”, коментира Франческо Джамброне.

В новия сезон на престижния оперен театър се представят две от големите имена от майсторските класове на Райна Кабаиванска в Нов български университет – Мария Агреста и Вероника Симеони.

Великото сопрано влиза в Римската опера.
Кабаиванска и изпълнителният директор на НБУ Георги Текев.
Оперната звезда разговаря с директора Франческо Джамброне.
Аплодисменти след края на празничния спектакъл.
