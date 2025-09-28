Десетминутни овации огласиха откриването на сезона в Софийската опера

След триумфалните гастроли в Япония, бурните аплодисменти на публиката в Истанбул и Анкара, снощи и българската публика беше омагьосана от спектакъла на операта „Тоска“ от Джакомо Пучини. Преди две седмици Софийската опера откри своя сезон зад граница на Международния оперен фестивал в Загреб, а вълнуващата вечер на 27 септември ознаменува новия сезон и в България, съобщиха от музикалната институция.

Под диригентството на изключителния маестро Даниел Орен от Израел зрителите се насладиха на изпълнението на международно признати оперни певци: уругвайското сопрано Мария Хосе Сири – Флория Тоска, румънския тенор Щефан Поп – Марио Каварадоси, италианския баритон Клаудио Згура – барон Вителио Скарпия и на българските им колеги Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова.

Участваха оркестърът и хорът на Софийската опера с диригент на хора Виолета Димитрова и Хорът на софийските момчета с диригент Александър Митев.

Дълбоко емоционалната режисура на акад. Пламен Карталов плени зрителите, които аплодираха дълги минути на крака с възгласи „Браво!“ за всички артисти. Огромни кошници с цветя получиха певците, диригентът, режисьорът и музикантите от оркестъра.

Вторият спектакъл на „Тоска“ в Софийската опера и балет тече в момента.

Премиерата на спектакъла „Тоска“ бе предвидена за предната вечер, 26 септември, но внезапно в последния момент бе отложена поради нещастен случай. Оказа се, че възрастна жена от публиката е починала, докато очаква началото на представлението. На мястото пристигнаха линейка, полиция. Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта. Към 19.20 часа обаче зрителите в залата бяха помолени по озвучителната уредба да напуснат за неопределено време мястото поради инцидента. Малко след 20.00 часа, отново по озвучителната система, бе съобщено, че представлението се отлага за следващата вечер.

Но въпреки нещастния фалстарт поради тъжния инцидент премиерата на националната ни оперна институция в крайна сметка постигна триумфален успех и обещания за щастлив нов сезон.