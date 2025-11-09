Медия без
Отиде си оперната прима Стефка Евстатиева

Като сопрано със световна кариера тя е пяла в най-престижните театри в Европа, Северна и Южна Америка

09 Ноем. 2025
Стефка Евстатиева като Елизабет в "Дон Карлос".
Днес ни е напуснала голямата оперна певица Стефка Евстатиева – сопрано със световна кариера и забележителни постижения в оперното изкуство. Това съобщиха първо нейни близки от средите на Софийската опера. Само преди десетина дни – на 26 октомври, 78-годишната прима е присъствала на финала на международния конкурс „Опералия” в зала “България”. Според бТВ през последните няколко дни тя е била в боница в София. 

Стефка Евстатиева е родена на 7 май 1947 г. в Русе, но е израснала в Силистра. Учи в Русенското музикално училище. Свири на контрабас и заедно с баща си, който е виолист, участва в състава на градския оркестър. По-късно е приета в Българската държавна консерватория, където нейна преподавателка е Елена Киселова. От 1971 до 1978 г. Евстатиева пее в Русенската опера. За пърата ѝ сценична изява ѝ поверяват ролята на Флора от „Травиата“. След това изпълнява Клара от „Годеж в манастира“. Но певицата твърди, че голяма й роля е Амелия от „Бал с маски“, която подготвя за осемнадесет дни. След това оперите се множат и тя става любимка на публиката.

Stefka Evstatieva - D'amor sull'ali rosee
Bulgarian soprano was born in Ruse on the 7 May 1947. After vocal studies at the State Academy of Music in Sofia with Elena Kisselova, she began her career w...
YouTube

Натрупала популярност, Стефка Евстатиева се присъединява към състава на Националната опера в София. Поканата идва от диригента Руслан Райчев през 1978 г. Възходящата кариера на българката я отвежда във Виенската Щатсопер, в Миланската Скала, „Ковънт Гардън“ в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, както и в повечето други престижни европейски театри, в Северна и Южна Америка.

Носителка е на награди от авторитетни певчески конкурси, сред които „Чайковски“ в Москва (1974), конкурса на Белгийското радио и телевизия „Белканто“, на конкурса за млади оперни певци у нас, на който през 1979-а печели голямата награда и Златния пръстен на София, на наградата „Джовани Дзантело“ на Арена ди Верона за най-добър изпълнител на годината (1982). 

След 1989 г. Стефка Евстатиева заминава със семейството си за САЩ и се установява в Ню Йорк. Репертоарът ѝ включва предимно опери на Джузепе Верди и веристите, „Аида“, „Дон Карлос“, „Силата на съдбата“, „Трубадур“, „Симон Боканегра“, „Отело“, „Сестра Анжелика“, „Тоска“, „Андре Шение“, „Селска чест“, „Адриана Лекуврьор“ и др. В руския репертоар тя прави незабравими превъплъщения като Ярославна от „Княз Игор“, Лиза от „Дама Пика“, Татяна от „Евгений Онегин“ и др.

Забележително е участието й в записите на диригента Емил Чакъров на оперите „Дама Пика“ на Чайковски и „Княз Игор“ на Бородин, а след това в „Снежанка“ и „Болярката Вера Шелога“ на Римски-Корсаков, дирижирани от Стоян Ангелов. Има и запис на „Пламъкът“ на Респиги.

Ролята, която никога не успява да изпълни, е Манон от „Манон Леско“ на Пучини, а любимата й опера е „Дон Карлос“, споделяла е Евстатиева. Партията на Елизабет е пяла и в оригиналната френска версия. На сцената на Софийската опера тя представя премиерно и Маргарита от „Мефистофел“ на Бойто, припомня сайтът MusicaPerpetua. В САЩ примата работи с Българския детски хор и училище „Гергана“ в Ню Йорк. Когато се завръща в България, често е канена да провежда майсторски класове с млади оперни певци.

 

С Владимир Атлантов като Дездемона в "Отело" на Джузепе Верди.
Стефка Евстатиева (първата вдясно) на финала на "Опералия" в зала "България" на 26 октомври.
Личен архив на Димитър Сотиров Стефка Евстатиева (първата вдясно) на финала на "Опералия" в зала "България" на 26 октомври.
