Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новата звезда на "Опералия" се завръща в София напролет

Екатерина Буачидзе ще изнесе самостоятелен концерт в зала "България"

Днес, 12:54
Екатерина Буачидзе
Екатерина Буачидзе

Победителката на световния оперен конкурс "Опералия" се завръща на сцената, която я направи звезда. Екатерина Буачидзе, новата №1 сред младите дарования на операта, ще изнесе рецитал със Софийската филхармония и Найден Тодоров на 5 март. Младата грузинка спечели през октомври изданието на "оперната олимпиада", основана от Пласидо Доминго преди 30 години и организирано от сънародничката ни Соня Йончева - самата тя лауреат на конкурса - в столичната зала "България". 

За своя концерт в София очарователната Буачидзе е избрала арии от Росини, Моцарт, Чайковски, Жул Масне, Шарл Гуно и Жорж Бизе — музика, която прелива от страст и финес, и която ще разкрие целия тембров блясък и драматична чувствителност на мецосопраното.

Ekaterine Buachidze (1st prize) at Operalia, the World Opera Competition 2025
Full competition here: https://bit.ly/478G4nwSubscribe to our channel for more videos: http://bit.ly/SubscribeToMedicitvGioachino Rossini, La CenerentolaII: ...
YouTube

Това е само един акцент от програмата на Софийската филхармония за 2026 година, която уверено отстоява репутацията си на най-яркия български оркестър — пазител на традицията и едновременно смел пътешественик в света на музиката. 

Главният диригент на Берлинската филхармония Кирил Петренко ще гостува на националния оркестър през юни. Диригентът, който рядко поема ангажименти с други оркестри, пристига в България по покана на  маестро Найден Тодоров, с когото го свързва близко приятелство още от студентските години. В диригентската плеяда на пролетния полусезон блестят още световнопризнатите Кристоф Ешенбах, Нееме Ярви, Мишел Табачник и българските им колеги Емил Табаков, Георги Димитров, Росен Милановв, Вилиана Вълчева, Григор Паликаров.

И този сезон събира изключителен списък от солисти: освен Екатерина Буачидзе, през март със Софийската филхармонияще свирят и перкусионистката Виви Василева и пианистът Михаил Плетньов. Юлиан Рахлин се завръща в София в началото на април, а седмица след това, един от най-коментираните и обичани виолончелисти на нашето време, Николас Алщед. През май Филхармонията ще бъде домакин на пътуващия фестивал на Сергей Накаряков "Фреквенц".

24 май представителният ни оркестър ще отбележи, като открие Международния музикален фестивал "Софийски музикални седмици" с концерт на учениците от майсторските класове на Райна Кабаиванска и НБУ Витория Йео, Александрина Михайлова, Бая Саганелидзе, Арсен Согомонян и Джузепе Инфантино.

Предстоят и нови срещи с Вадим Репин, Гидон Кремер, Иво Погорелич и Людмил Ангелов. Тромпетистката Тине Тинг Хелсет ще направи своя дългоочакван дебют пред българската публика. А финалът на сезона ще принадлежи на глас, който не се забравя — световноизвестния бас Рене Папе.

Филхармонията ще представи България и извън страната — в Париж на сцената на Théâtre des Champs-Élysées, в Берлин — в самото сърце на Берлинската филхармония, както и в Русе и Варна.

За всички концерти в зала "България" в момента могат да се ползват коледни отстъпки на касата на залата и в Ивентим. През целия декември всички билети ще се предлагат с 30% намаление, а членовете на филхармоничното общество, закупили абонаментни цикли, ще се радват на пропуски на половин цена. Пълната програма на пролетния полусезон можете да видите на sofiaphilharmonic.com.

Кирил Петренко
Кирил Петренко
Перкусионистката Виви Василева
Перкусионистката Виви Василева
Николас Алщед
Николас Алщед
Иво Погорелич
Иво Погорелич
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Екатерина Буачидзе, Софийска филхармония, Опералия

Още новини по темата

Отиде си оперната прима Стефка Евстатиева
09 Ноем. 2025

Грузинско мецосопрано и румънски баритон спечелиха "Опералия" в София (ГАЛЕРИЯ)
27 Окт. 2025

Пласидо Доминго и Соня Йончева избраха финалистите на "Опералия"
23 Окт. 2025

Найден Тодоров оглави международното жури на голям диригентски конкурс
31 Авг. 2025

Софийската филхармония открива сезона с Чайковски
25 Авг. 2025

Посланикът на виолончелото Готие Капюсон отново ще свири в България
16 Авг. 2025

Само един български глас стигна до финалите на "Опералия"
14 Юли 2025

Принцесата на акордеона дебютира със Софийската филхармония в четвъртък
16 Юни 2025

Пласидо Доминго ще оценява млади гласове на "Опералия" в София
13 Юни 2025

Софийската филхармония кани на забавен маратон на 1 юни
31 Май 2025

Филхармонията на Косово за пръв път ще свири в България
06 Май 2025

С 2 билета на цената на 1 кани Софийската филхармония
12 Апр. 2025

Софийската филхармония изнася първи концерт в театър „Шанз Елизе“ в Париж
26 Март 2025

Софийската филхармония се връща в Златната зала на „Музикферайн“
11 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д