Новата звезда на "Опералия" се завръща в София напролет

Победителката на световния оперен конкурс "Опералия" се завръща на сцената, която я направи звезда. Екатерина Буачидзе, новата №1 сред младите дарования на операта, ще изнесе рецитал със Софийската филхармония и Найден Тодоров на 5 март. Младата грузинка спечели през октомври изданието на "оперната олимпиада", основана от Пласидо Доминго преди 30 години и организирано от сънародничката ни Соня Йончева - самата тя лауреат на конкурса - в столичната зала "България".

За своя концерт в София очарователната Буачидзе е избрала арии от Росини, Моцарт, Чайковски, Жул Масне, Шарл Гуно и Жорж Бизе — музика, която прелива от страст и финес, и която ще разкрие целия тембров блясък и драматична чувствителност на мецосопраното.

Това е само един акцент от програмата на Софийската филхармония за 2026 година, която уверено отстоява репутацията си на най-яркия български оркестър — пазител на традицията и едновременно смел пътешественик в света на музиката.

Главният диригент на Берлинската филхармония Кирил Петренко ще гостува на националния оркестър през юни. Диригентът, който рядко поема ангажименти с други оркестри, пристига в България по покана на маестро Найден Тодоров, с когото го свързва близко приятелство още от студентските години. В диригентската плеяда на пролетния полусезон блестят още световнопризнатите Кристоф Ешенбах, Нееме Ярви, Мишел Табачник и българските им колеги Емил Табаков, Георги Димитров, Росен Милановв, Вилиана Вълчева, Григор Паликаров.

И този сезон събира изключителен списък от солисти: освен Екатерина Буачидзе, през март със Софийската филхармонияще свирят и перкусионистката Виви Василева и пианистът Михаил Плетньов. Юлиан Рахлин се завръща в София в началото на април, а седмица след това, един от най-коментираните и обичани виолончелисти на нашето време, Николас Алщед. През май Филхармонията ще бъде домакин на пътуващия фестивал на Сергей Накаряков "Фреквенц".

24 май представителният ни оркестър ще отбележи, като открие Международния музикален фестивал "Софийски музикални седмици" с концерт на учениците от майсторските класове на Райна Кабаиванска и НБУ Витория Йео, Александрина Михайлова, Бая Саганелидзе, Арсен Согомонян и Джузепе Инфантино.

Предстоят и нови срещи с Вадим Репин, Гидон Кремер, Иво Погорелич и Людмил Ангелов. Тромпетистката Тине Тинг Хелсет ще направи своя дългоочакван дебют пред българската публика. А финалът на сезона ще принадлежи на глас, който не се забравя — световноизвестния бас Рене Папе.

Филхармонията ще представи България и извън страната — в Париж на сцената на Théâtre des Champs-Élysées, в Берлин — в самото сърце на Берлинската филхармония, както и в Русе и Варна.

За всички концерти в зала "България" в момента могат да се ползват коледни отстъпки на касата на залата и в Ивентим. През целия декември всички билети ще се предлагат с 30% намаление, а членовете на филхармоничното общество, закупили абонаментни цикли, ще се радват на пропуски на половин цена. Пълната програма на пролетния полусезон можете да видите на sofiaphilharmonic.com.