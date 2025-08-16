Медия без
Посланикът на виолончелото Готие Капюсон отново ще свири в България

Концертът на 13 ноември ще е под диригентската палка на маестро Найден Тодоров

16 Авг. 2025
Французинът Готие Капюсон е един от най-изявените съвременни виолончелисти.
Именитият френски виолончелист Готие Капюсон отново ще музицира под диригентстката палка на маестро Найден Тодоров на 13 ноември в зала „България“, съобщават от Софийската филхармония.

Програмата на концерта ще носи отпечатъка на славянската мощ, романтична дълбочина и френски финес, отбелязват домакините на събитието. Ще звучат творби от Пьотър Илич Чайковски – Рококо вариации, оп. 33 (аранжимент Вилхелм Фитценхаген), Габриел Форе – Елегия за виолончело и оркестър, оп. 24, и Александър Бородин – Симфония №2 „Богатирска“ в си минор.

Готие Капюсон, наричан посланика на виолончелото в ХХI век, за първи път свири със Софийската филхармония у нас на 24 март 2022 г. в зала „България“ под диригентството на Найден Тодоров. Оттогава големият музикант концертира в страната ни всяка година.

Готие Капюсон е роден на 3 септември 1981 г. във Франция. Признат е за един от най-изтъкнатите виолончелисти на съвремието. Започва да свири на виолончело на 4-годишна възраст и преминава през обучение в Парижката консерватория и Музикалната академия в Ньошател, Швейцария. Чест гост-солист е на водещи оркестри по целия свят – Берлинската и Виенската филхармония, оркестъра на Баварското радио, Филхармонията на Лос Анджелис, оркестъра на Мариинския театър в Санкт Петербург, Чикагския симфоничен оркестър, Нюйоркската филхармония, Лондонския симфоничен оркестър. Работи с диригенти като Густаво Дудамел, Яник Незе-Сеген, Даниел Баренбойм, Кристиан Тилеман, Андрис Нелсонс, Лорин Маазел. Активен и в сферата на камерната музика, Капюсон редовно си партнира с артисти като пианистите Марта Аргерич, Юджа Уанг, Даниил Трифонов, Жан-Ив Тибоде и с брат си – цигуларя Рено Капюсон. Репертоарът му обхваща произведения от барока до съвременността, като активно работи с живи композитори и създава нови творби за виолончело.

През 2014 г. Готие Капюсон основава Classe d’Excellence de Violoncelle към фондация „Луи Вюитон“ в Париж – програма, посветена на менторството на млади виолончелисти. Освен педагог и изпълнител, той е и културен посланик – автор и водещ на популярната телевизионна поредица Une saison à Paris, посветена на класическата музика.

Капюсон свири на изключително рядко виолончело Matteo Goffriller от 1701 г. Ексклузивен артист на Warner Classics, той има зад гърба си дискография, включваща както класически шедьоври, така и нови произведения, вдъхновени от френската традиция, латиноамериканския темперамент и филмовата музика.

В програмата на концерта са творби на Чайковски, Форе, Бородин.
В програмата на концерта са творби на Чайковски, Форе, Бородин.
