Виолончелото на Готие Капюсон звуча на Монблан преди зала "България"

Готие Капюсон изкачи Монблан със своето виолончело, за да запише промо на новия си албум Gaïa, чиято премиера бе на 7 ноември. На над 4 800 м височина той записа видео и фотосесия, докато свири насред снега, сякаш самата планина му акомпанира. Само седмица след това, на 13 ноември, той се завръща в София за концерт със Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Билетите за концерта в зала "България" са почти изчерпани.

В новия албум на световноизвестния музикант виолончелото се превръща в гласа на Земята. "Във всяка пиеса именно Земята се изразява чрез музиката: понякога крехка, понякога величествена, но винаги жизненоважна. … Този албум е и песен на предупреждението – химн за застрашената красота, молитва за бъдещите поколения", обяснява Готие.

Албумът, носещ името на гръцката богиня на Земята, представя нови произведения от утвърдените композитори Макс Рихтер, Лудовико Ейнауди и Джо Хисаиши, както и нови таланти като Арманд Амар, Жасмин Барнс, Оливия Бели, Кентън Блаш, Майкъл Канитро, JB Дюнкел, Миси Мацоли, Габриела Монтеро, Нико Мули, Ксавие Фоули и Айана Уитър-Джонсън. Капюсон черпи вдъхновение и от своето детство в Савоя, сред идиличната сърцевина на Френските Алпи, между тучни хълмове и внушителни върхове – включително и най-високия в Европа, величествения Монблан.

В зала "България" Готие Капюсон ще представи Рококо вариации, оп. 33 (аранж. Вилхелм Фитценхаген) от Пьотър Илич Чайковски, Елегия за виолончело и оркестър, оп. 24 – Габриел Форе и Симфония №2 „Богатирска" в си минор от Александър Бородин. Концертът в София се осъществява в партньорство с Френското посолство и Френския институт в България.

Капюсон е сред най-изтъкнатите виолончелисти на съвремието – артист, който съчетава техническо съвършенство с дълбока емоционалност и неуморно любопитство към музиката във всичките ѝ измерения. Започва да свири на виолончело на четиригодишна възраст и преминава през обучението на Парижката консерватория и Музикалната академия в Нойшател, Швейцария. Чест гост-солист е на водещи оркестри по целия свят – Берлинската и Виенската филхармония, Оркестъра на Баварското радио, Филхармонията на Лос Анджелис, Оркестъра на Мариинския театър, Чикагския симфоничен оркестър, Нюйоркската филхармония, както и на Лондонския симфоничен оркестър. Работи с диригенти като Густаво Дудамел, Яник Незе-Сеген, Даниел Баренбойм, Кристиан Тилеман, Андрис Нелсонс, Лорен Маазел и много други. Изключително активен в камерната музика, Капюсон свири редовно с артисти като Марта Аргерич, Юджа Уанг, Даниил Трифонов, Жан-Ив Тибо и брат си – прочутия цигулар Рено Капюсон.

През 2014 г. основава Classe d'Excellence de Violoncelle във Фондацията Louis Vuitton в Париж – програма, посветена на менторството на млади виолончелисти.

Готие Капюсон свири на изключително рядко виолончело Matteo Goffriller от 1701 г. Артист на Warner Classics, той има зад гърба си богата дискография, включваща както класически шедьоври, така и нови записи, вдъхновени от френската традиция, латиноамериканската емоционалност и дори кино музика.