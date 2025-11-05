Почина тв режисьорът Росен Елезов

На 72 години почина режисьорът Росен Елезов, съобщиха от БНТ.

Той е роден през 1953 г. в Благоевград. Завършва книгоиздаване и полиграфия в МГУП (Москва) през 1978 г., както и кинознание, и кино и телевизионна режисура в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" съответно през 1988 и 1990 г. През 80-те години работи като експерт в Комитета за печата към Министерство на културата и в Центъра за издателски оригинали към "Българска книга" и като асистент-режисьор във филмова студия "Бояна". От 1989 до 1992 г. е режисьор във Филмова студия "Екран" и по-късно в БНТ, Нова телевизия, „София кабел“, „Агенция „Прима“, ББТ, BiT.

От 1994 г. до 2006 г. преподава телевизионна режисура и режисура на документален филм в НАТФИЗ.

Автор е на над 30 документални филма, посветени на значими български личности като Георги Минчев, Крикор Азарян, баса Борис Христов, Георги Марков, Борис Гуджунов, Георги Данаилов, Йълдъз Ибрахимова, Свобода Бъчварова, Константин Павлов и др.; както и на игралния "Остатъци" (2000 г.). Снимал е редица телевизионни програми: "Наблюдател", "неВалидно", "Очевидец", "2 и 200", "За вас, потребители", "Никъде другаде", "Шах и Мат", "Зад завесата", "Вкусът на живота", "Вяра и общество", "До Европа и напред" и др.

В памет на Росен Елезов тази вечер от 21.00 ч. БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването "Моят плейлист" с негово участие. А на 8 ноември, събота, от 18.45 ч. по БНТ 2 ще бъде показан документалният му филм "Двамата Габровски".

Панихидата ще се състои на 7 ноември от 14.30 ч. в храм "Света София".