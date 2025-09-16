Почина холивудската легенда Робърт Редфорд

На 89 години почина една от последните легенди на Холивуд - Робърт Редфорд.

"Робърт Редфорд почина на 16 септември 2025 г. в дома си в Сънданс в планините на Юта – мястото, което обичаше, заобиколен от тези, които обичаше. Ще ни липсва много", каза неговият представител Синди Бергер в изявление пред Си Ен Ен.

Легендарният актьор, режисьор и продуцент ще остане в историята като един от най-влиятелните американски творци на ХХ век.

Роден е на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Израснал е в Лос Анджелис, а в младежките си години мечтае да стане художник. След кратък престой в Европа се насочва към актьорството и учи в American Academy of Dramatic Arts в Ню Йорк. Първите си изяви прави на Броудуей, а в киното пробива с "Боси в парка" (1967). Световна слава постига с "Буч Касиди и Сънданс Кид" (1969) редом до Пол Нюман, а по-късно с "Ужилването" (1973), "Каквито бяхме" (1973), "Великият Гетсби" (1974) и "Цялото президентско войнство" (1976).

По-късно е и успешен режисьор, като с дебюта си зад камерата "Обикновени хора" (1980) печели "Оскар" за най-добър филм и най-добър режисьор. Впоследствие режисира и "Там тече река", "Повелителят на конете", "Офицери и пешки".

Ролите му в киното са над 50, като последната бе преди шест години в комиксовата суперпродукция "Отмъстителите: Краят".

През 1981 г. основава Sundance Institute и фестивала "Сънданс" – сцена, дала път на независимото кино по целия свят. (Името взема от легендарната си роля.)

Наред с артистичната си кариера, Редфорд е екологичен и социален активист. Два пъти женен и баща на четири деца, до края на живота си той остана символ на харизма, талант и ангажираност. За мнозина Робърт Редфорд олицетворява златната епоха на Холивуд, но и новите пътища на модерното кино.