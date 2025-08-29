Почина композиторът Родион Шчедрин

Известният руски композитор Родион Шчедрин, автор на световноизвестни балети, е починал тази нощ на 92 години, съобщи Болшой театър в Москва, цитиран от АФП. "Един от най-големите съвременни гении, чиито опери, балети и симфонии се изпълняват от десетилетия на най-големите световни сцени, е починал през нощта", се казва в изявлението на Болшой. "Родион Шчедрин е уникално явление и цяла епоха в живота на световната музикална култура“, подчертава още съобщението, което изразява съжаление за "огромната трагедия" и "непоправимата загуба" за артистичния свят.

Шчедрин е роден на 16 декември 1932 г. в Москва в музикално семейство. Неговият баща е композитор и учител по музикална теория. Още през 1941 г., въпреки че страната е във война, момчето е изпратено в Централната музикална школа към Московската консерватория. По-късно Родион учи в Московското хорово училище и Московската консерватория, която завършва през 1955 г. в класовете на Юрий Шапорин по композиция и Яков Флиер по пиано.

Композиторът оставя богато музикално наследство от над 80 произведения, много от които се превръщат в класика за балетната и симфоничната сцена. Става световноизвестен с "Кармен сюита" – балетна музика, написана през 1974 г., която изстрелва съпругата му, прочутата руска балерина Мая Плисецка (1925 - 2015), на сцената на Болшой театър.

Вдъхновен от приказките и класическата руска литература, Шчедрин композира и балетите "Конче вихрогонче", "Ана Каренина" и "Чайка". През Студената война музиката му печели популярност в Европа главно чрез диригентската работа на Мстислав Ростропович, който прави няколко успешни записа.

Виртуозен пианист, Шчедрин често изпълнява своите клавирни произведения, сред които са шест концерта за пиано и оркестър, няколко сонати и 24 прелюдии и фуги за пиано. Повече от десетилетие той отделя много време и енергия като ръководител на Съюза на композиторите на Руската федерация, позиция, която наследява от Дмитрий Шостакович по неговото изрично искане. В операта си "Мъртви души" (по Гогол) и балета "Анна Каренина" (по Толстой) Шчедрин въвежда класиците на руската литература в музикалния театър. Творбите са изпълнени в Болшой театър, което прави Шчедрин първия композитор, поставил седем произведения на тази сцена в 200-годишната история на театъра. Често изпълнявани са и хоровите произведения на Шчедрин по текстове на руски поети, както и неговите две симфонии и пет концерта за оркестър.

Първият от тях, "Закачливи частушки" утвърждава името на автора на международната сцена. Вторият от концертите за оркестър е с подзаглавие "Камбаните" и е представен премиерно от Нюйоркската филхармония под диригентството на Ленард Бърнстейн като една от многото поръчки в чест на 125-годишнината на оркестъра.

Макар никога да не е бил член на КПСС, композиторът е награждаван от комунистическата власт с Държавна награда на СССР (1972) и Ленинска награда (1984). След падането на Желязната завеса Шчедрин се възползва от новите възможности за международни пътувания и музикално сътрудничество, като разделя времето си между Мюнхен и Москва. През 1994 г. в Стокхолм е премиерата на неговата опера "Лолита", композирана по романа на Набоков.