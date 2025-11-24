Медия без
Почина Удо Киер, снимал с Уорхол, Фон Триер и Мадона

Германският актьор, роден под бомбардировки, бе на 81 години

24 Ноем. 2025
ЕПА/БГНЕС

Световноизвестният германски актьор Удо Киер, играл в над 200 филма, почина на 81-годишна възраст. За кончината му в неделя сутринта е съобщил неговият партньор, художникът Делбърт Макбрайд, цитиран от Variety. Киер е работил с именити режисьори и звезди на шоубизнеса като Анди Уорхол, Ларс фон Триер и Мадона. 

Актьорът е роден през 1944 г. в болница в Кьолн, бомбардирана от съюзниците. Рожденото му име е Удо Кирспе. С майка му са спасени от руините, а той израства без баща. 18-годишен се премества в Лондон, а кинодебюта си прави през 1966 г. с малка безименна роля в "Пътят към Сен Тропе", но популярността идва с филмите на ужасите "Плът за Франкенщайн" (1973) и "Кръв за Дракула" (1974), където изпълнява главните роли. И двата филма са режисирани от Пол Мориси и продуцирани от бащата на попарта Анди Уорхол. В тези подривни, чувствени преосмисляния на класическите холивудски чудовища Киер придава на главните герои призрачен, но комично нелеп облик, пише Variety. Пред следващите две десетилетия той работи в Европа и си сътрудничи с легендарния сценарист и режисьор Райнер Вернер Фасбиндер във филми като "Лили Марлен". 

След това Киер се запознава на кинофестивала в Берлин с режисьора Гюс Ван Сант, на когото приписва заслугата за осигуряването му на разрешително за работа в САЩ и членска карта за американската Гилдия на актьорите. През 1991 г. Ван Сант представя Удо Киер на американската публика с драмата си "Моят личен Айдахо", в която германският актьор се появява в поддържаща роля редом със звездите Ривър Финикс и Киану Рийвс.

По същото време Киер започва своето дългогодишно сътрудничество с Ларс фон Триер. Сред филмите на датския режисьор, в които се е снимал германецът, са "Епидемия", "Европа", "Танцьорка в мрака", "Догвил", "Меланхолия", "Нимфоманка". През 90-те години на миналия век Удо Киер играе поддържащи роли в няколко големи холивудски продукции като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Армагедон" и "Блейд". Актьорът се е снимал и в клиповете към парчетата Erotica и Deeper and Deeper на Мадона.  

От 1991 г. Удо Киер живееше в Палм Спрингс, САЩ, и редовно участваше на тамошния кинофестивал. Последният филм с негово участие е "Тайният агент" на бразилския режисьор Клебер Мендонса Фильо, донесъл на Вагнер Моура наградата за най-добър актьор от кинофестивала в Кан тази година. Той е в програмата на "Киномания" и може да се гледа на 28, 29 и 30 ноември в София, както и утре, 25-и, във ФКЦ Варна.

Преди двайсетина години Удо Киер беше на снимки и у нас. Той игра в българския филм "Деца от восък" на режисьора Иван Ничев. 

