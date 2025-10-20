Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Басистът на Limp Bizkit почина на 48 години

Съоснователят Сам Ривърс напусна групата заради чернодробно заболяване, причинено от алкохолизъм

Днес, 11:47
Сам Ривърс
Уикипедия
Сам Ривърс

Сам Ривърс, басистът и основател на американската ню метъл група Limp Bizkit, почина на 48-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Групата обяви новината в социалните мрежи, описвайки Ривърс не просто като "нашия басист", а като "душата на звука".

"От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога не биха могли да бъдат заменени. Талантът му беше естествен, присъствието му незабравимо, сърцето му огромно", написаха членовете на групата.

Причината за смъртта му не е оповестена, но Ривърс напусна Limp Bizkit през 2015 г. за няколко години заради чернодробно заболяване, причинено от "прекомерно пиене", както сам сподели пред автора Джон Уидерхорн за книгата Raising Hell. "Спрях да пия и направих всичко, което лекарите ми казаха", каза той, добавяйки: "Преминах лечение за алкохолизъм и ми направиха трансплантация на черен дроб, който беше идеално съвместим."

Сам Ривърс бе удостоен с наградата "Гибсън" за най-добър басист през 2000 г. В почитта си към него групата също така отбеляза благотворителната му дейност.

Limp Bizkit е основана във Флорида през 1994 г. от Фред Дърст и Сам Ривърс, към които се присъединяват Джон Ото, Уес Борланд (който по-късно напуска заради разногласия с фронтмена Дърст), а след тона и DJ Лийтъл. С хип-хоп рок стила си и текстовете, изпълнени с неприлични думи, групата се утвърждава като определяща за края на 90-те години и допринася за популяризирането на тежкия рок. Хитовите им албуми включват Significant Other и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, а сингли като Take a Look Around и хитът Rollin' (Air Raid Vehicle) им осигуряват международен успех. Limp Bizkit имат три номинации за "Грами" и са продали над 40 млн. бройки от албумите си, като заедно с "Корн" и "Дефтоунс" са считани за законодатели на стила ню метъл. 

През юни 2009 г. групата гостува за концерт и у нас, в зала "Фестивална". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Limp Bizkit, Фред Дърст, кончина

Още новини по темата

Почина легендарният защитник на ЦСКА Иван Зафиров
15 Окт. 2025

Почина Джейн Гудол, която ни откри неподозирания свят на приматите
01 Окт. 2025

Почина холивудската легенда Робърт Редфорд
16 Септ. 2025

Почина звездата от "Танцуващият с вълци" Греъм Грийн
02 Септ. 2025

Почина композиторът Родион Шчедрин
29 Авг. 2025

Почина Васил Кожухаров, гласът от видеокасетите
22 Авг. 2025

Отиде си актьорът Терънс Стамп
18 Авг. 2025

Почина барабанистът на "Диана експрес" Цветан Банов
10 Юли 2025

Почина Енчо Пиронков – последният мохикан от Пловдивската школа
26 Юни 2025

Почина Атанас Киряков, един от големите ни документалисти
22 Юни 2025

Почина бащата на "Бийч Бойс" Брайън Уилсън
11 Юни 2025

Почина легендата на фотографията Себастиао Салгадо (СНИМКИ, ВИДЕО)
24 Май 2025

Почина русенският актьор Иван Самоковлиев
05 Май 2025

Отиде си журналистката Даниела Кънева
24 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар