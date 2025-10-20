Басистът на Limp Bizkit почина на 48 години

Сам Ривърс, басистът и основател на американската ню метъл група Limp Bizkit, почина на 48-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Групата обяви новината в социалните мрежи, описвайки Ривърс не просто като "нашия басист", а като "душата на звука".

"От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога не биха могли да бъдат заменени. Талантът му беше естествен, присъствието му незабравимо, сърцето му огромно", написаха членовете на групата.

Причината за смъртта му не е оповестена, но Ривърс напусна Limp Bizkit през 2015 г. за няколко години заради чернодробно заболяване, причинено от "прекомерно пиене", както сам сподели пред автора Джон Уидерхорн за книгата Raising Hell. "Спрях да пия и направих всичко, което лекарите ми казаха", каза той, добавяйки: "Преминах лечение за алкохолизъм и ми направиха трансплантация на черен дроб, който беше идеално съвместим."

Сам Ривърс бе удостоен с наградата "Гибсън" за най-добър басист през 2000 г. В почитта си към него групата също така отбеляза благотворителната му дейност.

Limp Bizkit е основана във Флорида през 1994 г. от Фред Дърст и Сам Ривърс, към които се присъединяват Джон Ото, Уес Борланд (който по-късно напуска заради разногласия с фронтмена Дърст), а след тона и DJ Лийтъл. С хип-хоп рок стила си и текстовете, изпълнени с неприлични думи, групата се утвърждава като определяща за края на 90-те години и допринася за популяризирането на тежкия рок. Хитовите им албуми включват Significant Other и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, а сингли като Take a Look Around и хитът Rollin' (Air Raid Vehicle) им осигуряват международен успех. Limp Bizkit имат три номинации за "Грами" и са продали над 40 млн. бройки от албумите си, като заедно с "Корн" и "Дефтоунс" са считани за законодатели на стила ню метъл.

През юни 2009 г. групата гостува за концерт и у нас, в зала "Фестивална".