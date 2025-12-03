Борис Акунин вече е осъден на 15 г. затвор в Русия

Писателят Борис Акунин, чието истинско име е Григорий Чхартишвили, беше осъден в Москва задочно на още една година затвор. С това присъдата му от лятото набъбна до 15 години. Тя включва и забрана още шест години след излежаването на наказанието да администрира страници в интернет. Според обвинението Акунин е нарушил ограниченията за т.нар. чуждестранни агенти, публикувайки най-малко 76 материала в своя канал в "Телеграм" между февруари и август 2025 г. без необходимото обозначаване, пишат руските медии.

Писателят живее от години в чужбина, но през юли военен трибунал го осъди на за публично "оправдаване на тероризма" и "подпомагане на терористична дейност", защото написа, че "не вярва в еволюционните промени в Русия". Според Следствения комитет Акунин публично е призовавал към "насилствена промяна на конституционния ред на Русия". Акунин беше включен в регистъра на терористите и екстремистите, а на 12 януари 2024-а руското Министерство на правосъдието го обяви за чуждестранен агент.

Сборната присъда сега включва 4 години затвор и 11 години наказателна колония с максимална сигурност, плюс глоби за стотици хиляди рубли.

Роден през 1956 г. в Грузия (тогава част от СССР), Борис Акунин е автор на криминални бестселъри с главен герой Ераст Фандорин. Сред най-популярните му романи е "Турски гамбит", чието действие се развива в България по време на Руско-турската война (1877-1878) и обсадата на Плевен. Той е написал и "История на руската държава" - деветтомен труд, проследяващ развитието й до революцията от 1917 г. Тиражите на книгите му в Русия надхвърлят 10 млн. екземпляра, а през 2000-ата той е обявен за писател на годината.

През 2014 г. Акунин се изказва срещу анексирането на украинския полуостров Крим, след което заминава в изгнание в Лондон, където живее и досега, посочва АФП. На 24 февруари 2022 г. във "Фейсбук" Акунин осъжда избухването на "абсурдната война" в Украйна, след което става съосновател на проекта "Истинската Русия", подкрепен от няколко културни дейци в изгнание и предназначен за подпомагане на украинските бежанци.

По повод присъдите той казва, че не признава руския съд и не участва по никакъв начин в процесите срещу себе си.