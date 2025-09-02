Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина звездата от "Танцуващият с вълци" Греъм Грийн

Днес, 11:47
Греъм Грийн в "Танцуващият с вълци"
Греъм Грийн в "Танцуващият с вълци"

На 73-годишна възраст почина един от най-изявените актьори с индианска кръв: Греъм Грийн, добил световна известност с ролята си в "Танцуващият с вълци". Грийн получи номинация "Оскар" за поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в образа на Кикинг Бърд в епичния уестърн на Кевин Костнър от 1990 г., отличен с общо седем Академични награди. 

"С дълбока тъга обявяваме кончината на легендарния и награждаван канадски актьор Греъм Грийн", заяви мениджърът му Джери Джордан в изявление пред CBS News. Медията посочва, че актьорът е починал от естествена смърт.

Роден в общността на племето Онайда, част от резерватa Six Nations в южно Онтарио, Грийн работи като чертожник, строителен технолог, стоманолеяр и член на екип на рок група, преди да започне актьорската си кариера в театри в Торонто и Великобритания през 70-те години. Съвпадението на името с прочутия британски писател и драматург е случайно.

Но в интервю през 2012 г. Греъм подчертава значението на театъра за подготовката си: "Театърът ти помага да изградиш персонаж. В киното нямаш този лукс. Дисциплината на сцената е нещо, което препоръчвам на всички актьори". В същото интервю актьорът посочва, че ключов момент в живота му е бракът с неговата съпруга Хилари Блакмор, който му донесъл "най-хубавите години от живота".

Пробивът му идва с ролята на Кикинг Бърд – лечител от племето лакота в "Танцуващият с вълци" (1990), за която получава признание от критиците. Играл е още във филмите "Маверик", "Умирай трудно 3", "Зелената миля", "Трансамерика", "Здрач 2" и др.

През своята дълга и богата кариера Грийн получава множество отличия, включително наградата "Ърл Грей" за цялостен принос от Канадската академия за кино и телевизия през 2004 г. През 2016 г. е удостоен с Ордена на Канада – второто най-високо гражданско отличие в страната.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Танцуващият с вълци, кончина

Още новини по темата

Почина композиторът Родион Шчедрин
29 Авг. 2025

Почина Васил Кожухаров, гласът от видеокасетите
22 Авг. 2025

Отиде си актьорът Терънс Стамп
18 Авг. 2025

Почина барабанистът на "Диана експрес" Цветан Банов
10 Юли 2025

Почина Енчо Пиронков – последният мохикан от Пловдивската школа
26 Юни 2025

Почина Атанас Киряков, един от големите ни документалисти
22 Юни 2025

Почина бащата на "Бийч Бойс" Брайън Уилсън
11 Юни 2025

Почина легендата на фотографията Себастиао Салгадо (СНИМКИ, ВИДЕО)
24 Май 2025

Почина русенският актьор Иван Самоковлиев
05 Май 2025

Отиде си журналистката Даниела Кънева
24 Апр. 2025

Почина кинолегендата с български корени Тед Кочев
12 Апр. 2025

Почина фотографът Калин Руйчев
09 Апр. 2025

Отиде си актьорът Пламен Сираков
07 Апр. 2025

Почина актьорът Васил Банов
04 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар