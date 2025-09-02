Почина звездата от "Танцуващият с вълци" Греъм Грийн

На 73-годишна възраст почина един от най-изявените актьори с индианска кръв: Греъм Грийн, добил световна известност с ролята си в "Танцуващият с вълци". Грийн получи номинация "Оскар" за поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в образа на Кикинг Бърд в епичния уестърн на Кевин Костнър от 1990 г., отличен с общо седем Академични награди.

"С дълбока тъга обявяваме кончината на легендарния и награждаван канадски актьор Греъм Грийн", заяви мениджърът му Джери Джордан в изявление пред CBS News. Медията посочва, че актьорът е починал от естествена смърт.

Роден в общността на племето Онайда, част от резерватa Six Nations в южно Онтарио, Грийн работи като чертожник, строителен технолог, стоманолеяр и член на екип на рок група, преди да започне актьорската си кариера в театри в Торонто и Великобритания през 70-те години. Съвпадението на името с прочутия британски писател и драматург е случайно.

Но в интервю през 2012 г. Греъм подчертава значението на театъра за подготовката си: "Театърът ти помага да изградиш персонаж. В киното нямаш този лукс. Дисциплината на сцената е нещо, което препоръчвам на всички актьори". В същото интервю актьорът посочва, че ключов момент в живота му е бракът с неговата съпруга Хилари Блакмор, който му донесъл "най-хубавите години от живота".

Пробивът му идва с ролята на Кикинг Бърд – лечител от племето лакота в "Танцуващият с вълци" (1990), за която получава признание от критиците. Играл е още във филмите "Маверик", "Умирай трудно 3", "Зелената миля", "Трансамерика", "Здрач 2" и др.

През своята дълга и богата кариера Грийн получава множество отличия, включително наградата "Ърл Грей" за цялостен принос от Канадската академия за кино и телевизия през 2004 г. През 2016 г. е удостоен с Ордена на Канада – второто най-високо гражданско отличие в страната.