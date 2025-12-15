Режисьорът Роб Райнър е убит заедно с жена си

Американският режисьор, актьор и продуцент Роб Райнър и съпругата му са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис, предадоха осведомителните агенции. Полицията разследва "очевидно убийство" и е разпитала член на семейството.

Райнър е известен с работата си по хитови филми от 80-те и 90-те години: "Когато Хари срещна Сали", "Мизъри", "Доблестни мъже", "Бъди до мен", "Принцесата булка", "Това е Спайнъл Тап". Като актьор участва в "Безсъници в Сиатъл", "Куршуми над Бродуей", "Клуб "Първа съпруга", "Вълкът на Уолстрийт" и др. Сред по-скорошните филми, режисирани от него, е "Ритни камбаната с финес" (2007) с участието на Джак Никълсън и Морган Фрийман.

Разследващите смятат, че смъртта на двете жертви е настъпила от прободни рани.

От пожарната на Лос Анджелис са се отзовали на сигнал за медицинска помощ малко след 15:30 ч. местно време и са намерили 78-годишен мъж и 68-годишна жена мъртви в къщата им в престижния район Брентуд, където живеят много знаменитости. Райнър навърши 78 през март т.г.

Детективите от отдела за грабежи и убийства разследват "очевидно убийство" в дома на Роб Райнър, съобщи Майк Бланд от полицейското управление в Лос Анджелис, цитиран от Си Ен Ен. Изданието People цитира свои източници, според които двамата са убити от сина им Ник, който отдавна има проблеми с наркотична зависимост. Това все още не е потвърдено от властите. 32-годишният Ник Райнър е преминал през над двадесет програми за рехабилитация, живял е на улицата като бездомник. През 2015 г. е бил съсценарист на автобиографичния филм "Да бъдеш Чарли", режисиран от прочутия му баща.

Роб Райнър е роден през 1947 г. в Бронкс, Ню Йорк. Негов баща бе легендарният американски комик Карл Райнър. Женен е за фотографката Мишел Сингър от 1989 г. Двамата се запознават, докато той работи над "Когато Хари срещна Сали" и заради срещата си с нея той решава да промени края на филма. Имат три деца. Райнър има и една доведена дъщеря от първия си брак с режисьорката Пени Маршал.