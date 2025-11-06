Анджелина Джоли посети Херсон

Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, посети украинския град Херсон, предаде "Укринформ". Облечена в бронежилетка, носителката на "Оскар" е била на 5 километра от фронтовата линия. Бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов сподели кадър с актрисата.

Джоли е посетила медицински заведения, включително детска болница и родилен дом в града. Снимките, разпространени в социалните мрежи, показват, че холивудската актриса се е срещнала с деца в приют. Посещението на Анджелина Джоли се е състояло като част от хуманитарна програма, насочена към подкрепа на медицински заведения в засегнати от войната региони в страната.

По-рано актрисата публично подкрепи Украйна след началото на пълномащабна руска инвазия. Още през април 2022 г. Джоли пристигна в страната по собствена инициатива. Тогава тя посети деца в Лвов, пострадали от ракетния удар на руските войски по жп гарата в Краматорск. В официално изявление тогава актрисата призна, че е впечатлена от устойчивостта и смелостта на украинския народ.