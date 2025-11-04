Изложба увенчава 80-годишнина на бащата на графикатурата

Проф. Иван Газдов, прочутият художник, плакатист и баща на "графикатурата", навърши 80 години на 2 ноември. През цялата 2025 г. арт сцената у нас чества неговата кръгла годишнина, като началото бе още през януари в столичната галерия "Арте". Кулминацията на юбилея ще настъпи утре, 5 ноември, когато галерия "Академия" (ул. "Шипка" 1) ще открие изложбата "80 години Газдов: Global Graphics".

Вернисажът започва в 18:00 часа, а творбите ще могат да бъдат разгледани до 24 ноември. Куратор е Ивана Мурджева, а гост на откриването ще бъде проф. Николай Младенов.

"Появата на графикатурата е великолепен отскок над вездесъщите и вече отдавна досадни псевдоимпресионисти, псевдоекспресионисти, над прехвалените бебешки драскулки на импулсивистите. Всеки щрих в зрелите графикатури обгражда високо интелигентно пространство, което конструира уж добре разпознаваеми форми, но представени напредничаво и разчетими само от мозъци и съзнание с културни натрупвания. Формите са инженерно изчертани – прецизно шлифован графичен диамант с контур, затварящ точна необходимост, при което мръдване дори с милиметър в една или друга посока би променило съдържанието колосално", пишат от Националната художествена академия в анонса за изложбата.

"Що се отнася до плаката, това е поръчково (рекламно) творчество, което не всякога може да бъде наречено изкуство. Идеята "Авторски плакат" на проф. Газдов бяга от всичко това. Художникът става едновременно инвеститор (сам си поръчва задачата) и изпълнител (автор на естетиката). Авторският плакат става само изкуство и нищо друго. И понеже по родствени (и родилни) причини носи цялата визуална ефективност на качествата на плаката, той се превръща в естетически феномен със самостоятелно място в съвременното изкуство. Първата самостоятелна изложба на авторски плакат в България е през 1978 г. на "Раковски" 108 в София от Иван Газдов. Серията "Светът на еснафа" е тематични знаци на идея и виц на новаторско ниво. Запазени знаци на ИДЕИ вместо на ФИРМИ", пишат организаторите на изложбата.

И припомнят мисъл на самия художник: "Авторските плакати са пътеводни знаци за вашите мозъчни гънки."

Проф. Иван Газдов е най-влиятелният визуален артист в графичното изкуство на България. А с неговите 5 награди само от Япония той се позиционира във високата естетика на световната графика, както отбеляза в приветственото си слово японският посланик през 2015 г. на тогавашната юбилейна изложба на художника.

Иван Едуард Газдов е роден в Ямбол през 1945 г. През 1970 г. завършва специалност "Плакат" във ВИИ "Николай Павлович" (днес НХА) при проф. Александър Поплилов. Специализира в Амстердам при проф. Метц. От 1996 г. е професор по плакат, а от 1999 до 2003 г. - ректор на Художествената академия. Още през 1978-а утвърждава естетическата категория авторски плакат, а през 1987-а създава свой собствен стил графикатура, регистрирана артистична марка за Европа.

Има над 50 самостоятелни изложби у нас и в чужбина и участия в повече от 200 колективни изложби. Получил е 34 награди, от които 14 международни. Издал е 20 книги и албуми. Негови работи има в музея "Форне", Париж; музея "Нойе Замлунг", Мюнхен; Музея за модерно изкуство, Тояма, Япония; колекция „Берман“, САЩ; Музей на дизайна, Цюрих, и в много частни колекции. От 1994 г. има постоянна експозиция в Славейковото школо, Трявна. От 2010 г. в Художествена галерия "Жорж Папазов", Ямбол има собствена зала (фонд).