Мрачните антиутопии на Димитър Яранов превземат галерията на НХА

Изложба на изтъкнатия художник Димитър Яранов (1964-2024) представя галерия „Академия“ на НХА на столичната ул. „Шипка“ 1. Откриването е на 10 септември от 18.00 часа, а картините ще могат да бъдат разгледани от посетителите до 22 септември. Куратори са Свилен Стефанов, Сузана Николова и Росен Тошев.

Експозицията включва предимно живопис и рисунки. Тя е развита хронологично – от гимназиални опити до последните, вероятно незавършени платна на автора. Димитър Яранов е роден през 1964 г. в София и си отива от този свят 60 години по-късно. Възпитаник е на Художествената гимназия (1983), след което се дипломира в специалност „Живопис“ на Националната художествена академия (1991). Преподавател е в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ и създател на легендарния арт магазин „Котка & Котка“ в Созопол.

Димитър Яранов е известен на публиката предимно с живописта си. Индивидуалният му образен език има своята история, свързана с предишното поколение и конкретно с творчеството на неговия баща – големия български художник Атанас Яранов (1940-1988), произхождащ от виден кукушки род. Но основната линия в работата му води към 90-те години и групата XXL, където ясно и последователно се поставя въпросът за взаимоотношенията между живописта и фотографския образ, отбелязват изкуствоведите.

Платната на Яранов са изпълнени с утопични машини, петролни или космически платформи, маймуни и кучета в скафандри. Сюжетите изглеждат футуристично-технологични, но изпълнени с меланхолия и чувство за обреченост. Този подход авторът определя като концептуално-документален, тъй като се базира на фотографии от печатните медии. Тъкмо поради тази ясна стратегия може да се посочи неговата роля в полагането на основите на концептуалната живопис в България.

В едно свое интервю Димитър Яранов казва: „В нещата, които правя, искам да съм откровен. Не мисля защо ги правя точно такива. Много често хора, които ме познават, остават изненадани от мрачния свят в работите ми… Някакъв вид предупреждение, реакция срещу дехуманизацията и отчуждението, насилието на идеологиите над предметната реалност. Човекът сякаш отсъства за сметка на нови биологични видове, машини и индустрия. Трудно ми е да го обясня“. И още: „Идвам от едно време, което беше някаква антиутопия, говоря за тоталитарните години, и всъщност много неща, които се случват сега, ми напомнят отново за тогава. И това светло бъдеще, което ни обещаваха, сякаш се е превърнало в свирепо настояще”…

В началото на 90-те години Яранов се интересува от краха на големите идеологии. Приема „лично и автобиографично“ проблема с насилието на идеите над реалността. Опитва се да създаде своя катастрофична иконография, нещо като урбанистични плакати на Апокалипсиса, които нарича „Обекти от миналото и бъдещето”, обяснява самият художник в един свой текст. След 2000-та година пък започва споменатия живописен цикъл, който определя като концептуално-документален: в картините си създава ситуации, позовавайки се на сензационни снимки от пресата. Според него това пречупване на действителността функционира по начин, близък до филмовия монтаж. Тези работи са натоварени със социални и политически коментари, без да се стремят да бъдат политически коректни. През последните си години Яранов сякаш се връща към сюжетите си от 90-те – може би защото има усещането, че темата не е изчерпана, а „светлото бъдеще, което ни обещаваха, още не е станало минало и мрачната му сянка формира настоящето”, споделя преди няколко години художникът пред „въпреки.com”.

Като автор Димитър Яранов много пъти е променял методите си на работа, както и използваните материали, темите, сюжетите и форматите.

Настоящата експозиция няма претенциите да покаже всичко от творческото наследство на художника, но организаторите от НХА дават надежда, че предстои да бъде подготвена и голяма ретроспективна изложба, която да разкрие в пълнота значението на живописта на незабравимия Димитър Яранов в контекста на съвременното българско изкуство.

Така или иначе, творчеството на Димитър Яранов е високо ценено далеч преди преждевременната му кончина и неговата значимост за българското изобразително изкуство е безспорна. Произведенията му са притежание на множество музеи и частни колекции. В галерия „Академия“ ще бъдат представени живопис и рисунки от сбирките на Огнян Делибозов, Николай Неделчев, Мариус Величков и художничката Ива Яранова – сестра на автора. Предоставени са и произведения, притежание на НУИИ „Илия Петров“ и галерия ONE.