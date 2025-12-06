Концептуалистът Косьо Минчев разказва без думи „Една любовна история“

На 9 декември от 19.00 часа One Gallery на столичната ул. „Дякон Игнатий“ 1а представя новата изложба на концептуалния артист Косьо Минчев – „Една любовна история“. Проектът обединява скулптурни композиции, инсталации, видео арт и графика в широк авторски разказ, който поставя любовта в центъра на нашето съществуване – като вечна, надисторическа константа, през която се пречупват личните, социалните и глобалните ни конфликти, отбелязват организаторите на събитието.

В тази изложба Минчев развива своята характерна естетика, свързана с преосмисляне и разместване на художествените канони. Чрез смели провокации и визуални парадокси той изследва метафизичните измерения на любовта – не като романтична клишираност, а като фундаментален свързващ принцип, който стои в основата на нашата идентичност, нашите избори и нашето оцеляване. Проектът задава въпроси за пределите на човешкия субект, за възможността да останеш цял в условията на социален натиск, асиметрични отношения и променящи се геополитически реалности.

„Една любовна история“ включва нови произведения, създадени специално за изложбата. Инсталацията „Блажен е оня човек, който…“ препраща към платоническите представи за вечен еон (огромен период от време, в древногръцката митология е олицетворение на времето – б.р.) и към християнската традиция, поставяйки зрителя в пространство на духовна рефлексия за причината и следствието, за времето и статуса на човешкото съществуване. Скулптурната композиция „Два бели гълъба“ е символична интерпретация на синхроничността, на срещата между интимното и глобалното. В работата се преплитат библейски мотиви за спасението, идеята на Юнг за некаузалната връзка и съвременни концепции за асиметрични отношения и конфликти. Серията „Абстрактни форми“ представлява три пластични фигури, които символизират идеята за възстановяване, за ново начало след разрушение. Видео арт секцията включва пет работи („Да ви потанцувам малко“, „Страшният съд“, „Всяка секунда“, „Бягство от Фортуна“ и CONSESION PATRUM?), които разглеждат илюзията за свободния избор, предопределеността и съвременната ни обсесия по финала. Видеата поставят зрителя в пространство на напрежение между личната воля и външните структури, които моделират социалната ни ефективност. Графичните произведения SAPIENTI SAT и „Маразъм“ са синтез на основните теми в изложбата. В тях художникът фиксира раните на човешката психика, сблъсъка с времевия континуум и неизбежността на екзистенциалната самота, като същевременно оставя път към спасение чрез сближаване и осъзната емпатия.

С изложбата „Една любовна история“ Минчев предлага визуална и емоционална топография на любовта като първична сила – като онзи „общ разказ“, в който се пресичат личните страхове, обществените напрежения, духовните търсения и глобалните конфликти. Проектът разглежда синергията между интимното и универсалното, между соловата ни драма и метафизичната идея за свързаност, която надмогва границите на идентичността, етноса, националността, пола и социалната роля.

Косьо Минчев е роден през 1969 г. и завършва Националната художествена академия в София. Той е сред най-видимите и влиятелни фигури от поколението художници, свързани с групата XXL през 90-те години – период, в който българското съвременно изкуство променя радикално своите форми и посоки. Неговите произведения често предизвикват активна обществена реакция с провокативни ре-концептуализации на класически живописни и скулптурни мотиви.

От 1997 г. Минчев живее и работи в Ню Йорк. Излагал е творби в престижни институции в Европа и САЩ, сред които Heringen Kunstverein (Германия), Дом „Витгенщайн“ (Виена), Queens Museum of Art (Ню Йорк) и Beaumont Public Gallery (Люксембург). Работата му е отразявана в издания като New York Times, Village Voice, Sculpture Magazine, Woxx, Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, D'Lëtzebuerger Land, както и в български специализирани медии.