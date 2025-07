Наша галерия отива с творби на Кристо и Расим на арт изложение в Монако

Столичната One Gallery ще участва в престижното арт изложение One Masters Monaco 2025, което ще се състои от 9 до 11 юли в Grimaldi Forum в сърцето на малкото европейско княжество. Нашата галерия ще представи за събитието забележителни произведения, които въплъщават диалога между модерното изкуство и неговите собствени граници, повдигат завесата от One Gallery.

тава дума за ранните работи на Кристо – Христо Явашев, от годините преди да срещне Жан-Клод в Париж, когато е повлиян от творчеството на Джаксън Полък, както и за Расим – с портретите му на Мелания Тръмп и Мадона от злато и урина. Галерията участва в събитието още с „Клетката“ на Георги Янков – ректора на Националната художествена академия, както и с произведения на Деян Вълков и Калоян Василев. Тези произведения свидетелстват за силната връзка между традиционния подход и модерното изкуство, подчертават концепцията за преодоляване на границите, свързана с идеята за свободата в творчеството.

Сред останалите галерии, които ще излагат на престижното арт събитие в Монте Карло, са Boccara Gallery, CKS Gallery, Hom Le Xuan, Maison d’Art Monaco, Marina Abramovic Element и др.

One Masters се утвърждава като ключова точка в художествения календар на княжество Монако, заздравяваща връзката между колекционерите, кураторите и артистичната сцена. Галериите, които участват в този елитен частен арт салон, работят в тясно сътрудничество с големи културни институции, допринасяйки за разширяване на културното многообразие и международния обхват на изобразителното изкуство.