Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо

На 89-годишна възраст почина легендарният италиански телевизионен водещ Пипо Баудо, съобщи La Repubblica. Джузепе Раймондо Виторио Баудо, обичан от поколения свои сънародници като национален герой, е издъхнал в болница в Рим, заобиколен от обичта на най-близките си. Новината, предадена на информационна агенция ANSA от източници, близки до семейството, е била потвърдена от дълъгогодишния дългогодишен адвокат и близък приятелна Баудо – Джорджо Асума.

Пипо Баудо е рекордьор като водещ на цели 13 издания на песенния фестивал в Сан Ремо от 1968 до 2008 г., включително и в пет последователни години – от 1992 до 1996-а, като в седем от тях е бил и артистичен директор. В дългата си над 6 десетилетия телевизионна кариера той се утвърждава като автор и лице на още десетки успешни тв формати: фестивала „Канцонисима“, „Фантастико“, Domenica in („Неделя вкъщи“), „ХХ век“ и др. Наричат го "краля на телевизионните водещи".

Изключителен откривател на таланти, Баудо лансира много имена, станали благодарение на неговия начален старт звезди и на световната музикална сцена: Ал Бано и Ромина Пауер, Милва, Лаура Паузини, Ерос Рамацоти, Джиджи Д`Алесио, Андреа Бочели, Джорджа, Анна Окса, Фабрицио Моро, Ирене Гранди и т.н.

„С кончината на Пипо Баудо Италия губи едно от най-обичаните и разпознаваеми лица в телевизионната си история. С него си отива и най-авторитетното и популярно въплъщение на фундаментална част от артистичната биография на Италия. Шоумен с голяма културна чувствителност, способен да обединява поколенията чрез езика на забавлението, Баудо, чрез телевизията, имаше способността да хроникира промените в страната“, заяви министърът на културата Алесандро Джули, изказвайки своите съболезнования.

Пипо Баудо е роден в Милитело, Сицилия, на 7 юни 1936 г. Започва кариера в развлекателната индустрия, докато все още учи право в университета в Катания. По-късно се и дипломира, въпреки че никога не е практикувал като юрист. Дебютира като водещ в италианската държавна телевизия RAI в началото на 60-те. В началото на 90-те е назначен за артистичен директор на Rai 1. Баудо има и два кратки периода, в които преминава към частната телевизионна империя на Силвио Берлускони Mediaset, но неизменно се връща към телевизията-майка.

Успоредно с телевизионната си дейност, Пипо Баудо участва в театрални спектакли, снима се във филми (обикновено в ролята на самия себе си), пише музика за киното и телевизията. През 1997 г. участва в мюзикъла на известните режисьори Пиетро Гариней и Сандро Джованини „Човекът, който изобрети телевизията“.

През 1991 г. домът му в Санта Текла, Сицилия, става обект на атентат заради негово публично изказване срещу мафията, но за щастие в момента на покушението в къщата не е имало никой.

През 2021 г. телевизионерът е удостоен със званието кавалер на Големия кръст на Ордена за заслуги към Италианската република.

Заради влошеното здраве на Баудо през 2022 г. неговият извънбрачен син Алесандро, който живее в Австралия, решава да се завърне в Италия след дълго отсъствие, за да е по-близо до баща си. Водещият има и дъщеря Тициана от първия си брак. Негова втора съпруга е оперната певица Катя Ричарели, с която са женени от 1986 до 2004 г. Легендарният водещ се появява за последен път на екрана през 2023 г.