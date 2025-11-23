Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)

Пол Костело – ирландският дизайнер, обличал принцеса Даяна приживе и превърнал се в емблематична фигура на лондонската модна сцена, е починал на 80-годишна възраст, съобщиха АП и Ройтерс. Костело не само създаваше вечерни рокли и други емблематични тоалети за Даяна, но и изгради собствена модна империя, известна с луксозните си материи и креативен подход. Модната му къща е в центъра на английската столица, а семейната му фабрика за текстил – в Анкона, Централна Италия.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Пол Костело след кратко заболяване. Той беше заобиколен от своята съпруга и седемте си деца и издъхна спокойно в Лондон“, гласи изявлението от компанията му.

Роден в Дъблин през 1945 г., Костело е син на шивач, който изработва дъждобрани в завод в квартал „Ратминс“. Дизайнерската му кариера започва в престижното модно училище Chambre Syndicale de la Haute Couture в Париж, но, както често споделя, е научил не по-малко и извън класната стая – чрез стриктно следене на работата на легендарни имена в бранша като Емануел Унгаро и Пиер Карден.

Костело стартира професионалния си път като асистент на дизайнера Жак Естерел, след което се премества в Милано, за да работи за британската верига Marks & Spencer по време на нейния краткотраен опит да навлезе на италианския пазар. Макар инициативата да не успява, той остава в Милано и се присъединява към луксозния универсален магазин La Rinascente. По-късно се премества в САЩ, където става дизайнер за марката Anne Fogarty.

След натрупания опит създава собствена фирма, която днес предлага широка гама продукти – от дамско и мъжко облекло до чанти и аксесоари.

През 1983 г. Костело е назначен за личен дизайнер на лейди Даяна – сътрудничество, което продължава до трагичната ѝ смърт през 1997 г. Връзката му с кралското семейство започва, след като една от придворните дами на Даяна забелязва негови модели и урежда среща с принцесата, споделя той пред ирландската телевизия RTE по-рано тази година. „Погледнах към Хайд Парк и си казах: „Боже, това е, Пол – успял си!’“, спомня си дизайнерът.

„Пол изживя забележителен живот като водеща фигура в ирландската, британската и международната мода и бизнес в продължение на десетилетия. Той изгради изключително успешен бранд благодарение на невероятния си талант, дисциплина и непоколебима отдаденост на качеството. Историята на Пол Костело е и остава забележителна ирландска история на успеха“, заявява в съболезнованията си вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис, цитиран от БТА.