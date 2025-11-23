Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)

Ирландският стилист Пол Костело беше изградил модна империя в Лондон

Днес, 17:12
Пол Костело сред моделите на финала на своето лондонско дефиле този септември.
ЕРА/БГНЕС
Пол Костело сред моделите на финала на своето лондонско дефиле този септември.

Пол Костело – ирландският дизайнер, обличал принцеса Даяна приживе и превърнал се в емблематична фигура на лондонската модна сцена, е починал на 80-годишна възраст, съобщиха АП и Ройтерс. Костело не само създаваше вечерни рокли и други емблематични тоалети за Даяна, но и изгради собствена модна империя, известна с луксозните си материи и креативен подход. Модната му къща е в центъра на английската столица, а семейната му фабрика за текстил – в Анкона, Централна Италия.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Пол Костело след кратко заболяване. Той беше заобиколен от своята съпруга и седемте си деца и издъхна спокойно в Лондон“, гласи изявлението от компанията му.

Роден в Дъблин през 1945 г., Костело е син на шивач, който изработва дъждобрани в завод в квартал „Ратминс“. Дизайнерската му кариера започва в престижното модно училище Chambre Syndicale de la Haute Couture в Париж, но, както често споделя, е научил не по-малко и извън класната стая – чрез стриктно следене на работата на легендарни имена в бранша като Емануел Унгаро и Пиер Карден.

Костело стартира професионалния си път като асистент на дизайнера Жак Естерел, след което се премества в Милано, за да работи за британската верига Marks & Spencer по време на нейния краткотраен опит да навлезе на италианския пазар. Макар инициативата да не успява, той остава в Милано и се присъединява към луксозния универсален магазин La Rinascente. По-късно се премества в САЩ, където става дизайнер за марката Anne Fogarty.

След натрупания опит създава собствена фирма, която днес предлага широка гама продукти – от дамско и мъжко облекло до чанти и аксесоари.

През 1983 г. Костело е назначен за личен дизайнер на лейди Даяна – сътрудничество, което продължава до трагичната ѝ смърт през 1997 г. Връзката му с кралското семейство започва, след като една от придворните дами на Даяна забелязва негови модели и урежда среща с принцесата, споделя той пред ирландската телевизия RTE по-рано тази година. „Погледнах към Хайд Парк и си казах: „Боже, това е, Пол – успял си!’“, спомня си дизайнерът.

„Пол изживя забележителен живот като водеща фигура в ирландската, британската и международната мода и бизнес в продължение на десетилетия. Той изгради изключително успешен бранд благодарение на невероятния си талант, дисциплина и непоколебима отдаденост на качеството. Историята на Пол Костело е и остава забележителна ирландска история на успеха“, заявява в съболезнованията си вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис, цитиран от БТА.

Инвенция на Пол Костело от Седмицата на модата в Лондон, февруари 2025.
ЕРА/БГНЕС Инвенция на Пол Костело от Седмицата на модата в Лондон, февруари 2025.
Дефилето на Пол Костело по време на Лондонската седмица на модата през февруари 2025.
ЕРА/БГНЕС Дефилето на Пол Костело по време на Лондонската седмица на модата през февруари 2025.
Дефилето на Пол Костело в Лондон през септември тази година.
ЕРА/БГНЕС Дефилето на Пол Костело в Лондон през септември тази година.
По време на Лондонската седмица на модата през февруари.
ЕРА/БГНЕС По време на Лондонската седмица на модата през февруари.
Модели от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този септември.
ЕРА/БГНЕС Модели от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този септември.
Модели от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този септември.
ЕРА/БГНЕС Модели от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този септември.
Модел от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този февруари.
ЕРА/БГНЕС Модел от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този февруари.
Модели от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този септември.
ЕРА/БГНЕС Модели от колекцията на Пол Костело, представена в Лондон този септември.
Пол Костело споделяше, че се е учил от най-добрите - Емануел Унгаро, Пиер Карден...
ЕРА/БГНЕС Пол Костело споделяше, че се е учил от най-добрите - Емануел Унгаро, Пиер Карден...
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пол Костело, почина, Принцеса Даяна, модна къща

Още новини по темата

Отиде си актрисата Елена Жандова
17 Ноем. 2025

Отиде си Агент Тенев
30 Окт. 2025

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале
24 Септ. 2025

Почина модната легенда Джорджо Армани
04 Септ. 2025

Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо
17 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

Отиде си театралният магьосник Робърт Уилсън
31 Юли 2025

Отиде си Джулиан Макмеън – звезда от сериала „Клъцни/Срежи“
05 Юли 2025

Почина оперната прима Мариана Цветкова
14 Юни 2025

Отиде си актьорът Стефан Стефанов, съпруг на Ели Скорчева
08 Май 2025

Почина актрисата от Народния театър Милена Атанасова
04 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън