Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

Легендарният вокал и баскитарист на британската банда е починал неочаквано на 82-годишна възраст

Днес, 13:44
Джон Лодж често попада в класациите на най-влиятелните басисти за всички времена.
Солистът, басист и композитор на британската рокгрупа Moody Blues Джон Лодж почина на 82-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. По думите на близките на легендарния музикант, смъртта му е била внезапна и неочаквана, посочва порталът Metro. „С дълбока скръб трябва да съобщим, че Джон Лодж – нашият скъп съпруг, баща, дядо, тъст и брат внезапно и неочаквано напусна живота“, казва се в изявлението на семейството. Те описват Джон Лодж като човек с огромно сърце, който винаги е поставял семейството и музиката на първо място. "Джон никога не е бил по-щастлив, отколкото на сцената", споделят близките му.

„Джон си отиде спокойно, заобиколен от обичаните си хора и музиката на Everly Brothers и Бъди Холи. Завинаги ще ни липсват неговата обич, усмивка, добрина и неговата безкрайна подкрепа. Сърцата ни са съкрушени, но ще продължим напред, заобиколени от любовта, която той изпитваше към всеки от нас“, казва се още в изявлението.

Роденият в Бирмингам Джон Лодж се присъединява към Moody Blues през 1966 г. – две години след създаването й, и остава в групата, докато тя спира да изнася концерти през 2018-а. През същата година Moody Blues са въведени в Залата на славата на рокендрола. Кариерата на Джон с групата обхваща над 5 десетилетия. Сред ранните му вдъхновения са Бъди Холи и Джери Лий Луис. Той често присъства в класациите за най-влиятелните басисти на всички времена и е носител на множество награди. Автор и съавтор е на някои от най-големите хитове на групата - Ride My See-Saw, I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band), Isn't Life Strange, Gemini Dream.

Лодж участва в някои от най-известните произведения на групата, включително в психеделичния албум Days Of Future Passed, смятан за един от първите концептуални албуми в рока, както и в издадения година по-късно In Search Of The Lost Chord. С участието на Джон Лодж е записан и албумът Octave от 1977 г., в който Moody Blues преминават към поп звучене. Музикантът продължава да записва с групата до последния им студиен албум от 2003 г. December – колекция от коледни песни.

Moody Blues са продали над 70 милиона копия от албумите си по целия свят, според официалния сайт на музиканта. През своя дълъг музикален път групата се превръща в един от символите на британския прогресив рок, записвайки редица култови албуми. Nights in White Satin, една от най-известните им песни, е издадена през 1967 г. 

Джон Лодж и съпругата му Кирстен са женени от септември 1968 г. и имат две деца – Емили и Крисчън. Неговата Emily’s Song е посветена на дъщеря му. Лодж често е споменавал в интервюта, че вярата му е помогнала да избегне крайностите на рокендрол бизнеса.

