Български филм отива на "Евразийски мост" в окупирания Крим

"Сватба" на Магдалена Ралчева м.г. бе препоръчан от МОН на учениците у нас

05 Окт. 2025
Кадър от "Сватба"
Елена Ненкова
Кадър от "Сватба"

Въпреки че България бе обявена от Русия за вражеска страна още в началото на войната в Украйна, наш филм ще участва на пропагандния фестивал "Евразийски мост" в окупирания Кримски полуостров. Той ще се проведе от 6 до 10 октомври в курорта Ялта, съобщава ТАСС.

Българското участие е "Сватба" на Магдалена Ралчева - адаптация по едноименния разказ на Николай Хайтов, която вече премина по нашите кина миналата есен и дори МОН го препоръча за гледане от гимназистите. Министерството тогава разпространи писмо до училищата в цялата страна, според което "Сватба" е подходящ за учениците от 8. до 12. клас и "ще донесе редица полза за запознаване с българското литературно наследство", както и "чрез тази кинотворба учениците ще могат да усетят атмосферата и ценностите, които Хайтов е успял да предаде в своите разкази, да формират критично мислене и да развият своята емоционална интелигентност". Препоръката не доведе до масови посещения в кината.

Ралчева е известна като съпруга на тамплиера, масон и бивш началник на охраната на Тодор Живков и Петър Младенов Румен Ралчев. "Сватба" е третият й филм след "Още нещо за любовта" (2010) и "XII а" (2017). Тя е и организатор на фестивала "Златната липа", който показва безплатно европейско кино в родния й град Стара Загора. 

"Сватба" ще се състезава в конкурсната програма на "Евразийски мост" заедно с още осем филма от Русия, Индия, Иран, Южна Корея, Китай, Филипините и Черна гора. В документалната програма са включени ленти от Индия, Иран, Чили, Китай и три руски. Закриването е с италианския "Глобална хармония", чийто режисьор Фабио Маса ще оглави и журито в игралния конкурс.  

Извън конкурса ще бъдат показани още филми от Бразилия и Турция. Входът за всички прожекции на фестивала в кино "Сатурн IMAX" е свободен, допълва ТАСС. 

"Евразийски мост" се провежда от 2016 г. в окупирания две години по-рано Крим по идея на Никита Михалков и с подкрепата на руското Министерство на културата. 

