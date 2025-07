Отиде си Джулиан Макмеън – звезда от сериала „Клъцни/Срежи“

Актьорът Джулиан Макмеън, известен с главните си роли в телевизионните сериали „Клъцни/Срежи“, „Чародейките“, „ФБР: Най-издирваните“ и филмите от супергеройската поредица „Фантастичната четворка“, е починал на 2 юли в Клиъруотър, Флорида, след неравна битка с рака. Той беше само на 56 години.

„С отворено сърце искам да споделя със света, че моят любим съпруг, Джулиан Макмеън, издъхна мирно тази седмица след смел опит да победи рака“, казва съпругата му Кели Макмеън в изявление пред Deadline. „Джулиан обичаше живота. Той обичаше семейството си. Той обичаше приятелите си. Той обичаше работата си и обичаше феновете си. Най-голямото му желание беше да донесе радост в колкото се може повече животи. Молим за подкрепа през това време, в което нашето семейство да може да скърби в уединение. И желаем на всички, на които Джулиан е донесъл радост, да продължат да намират радост в живота. Благодарни сме за спомените“, казва се в изявлението на Кели Макмеън.

Джулиан Макмеън е роден в Сидни, Австралия, на 27 юли 1968 г. Баща му, Уилям Макмеън, е бил министър-председател на Австралия в периода 1971-72 г. Започвайки кариерата си като модел, Макмеън преминава към актьорското майсторство с главна роля в кратък австралийски сапунен сериал от 1989 г. След това е поканен в друг сапунен сериал, дългогодишния Home and Away, където се появява от 1990 до 1991 г., преди да направи своя актьорски дебют на големия екран, партнирайки си с Елиът Гулд в австралийско-американския филм от 1992 г. Wet and Wild Summer. След това Макмеън се мести в Холивуд и започва американската си кариера по начина, по който е започнал и австралийската си – с роля в дневен сапунен сериал…

От 1996 до 2000 г. Джулиан Макмеън играе сексапилния пластичен хирург д-р Крисчън Трой – ролята, с която е най-известен, в сериала на Райън Мърфи Nip/Tuck („Клъцни/Срежи") от 2003 до 2010 г. В „Чародейките" от 2000 до 2005 г. той е в образа на Коул Търнър, в когото героинята на актрисата Алиса Милано е влюбена.

В супергеройските филми „Фантастичната четворка“ (2005) и „Фантастичната четворка: Възходът на Сребърния сърфист“ (2007) Макмеън играе злодея Виктор фон Дуум. Последната му телевизионна роля е в сериала на Netflix „Резиденцията“, който наскоро беше спрян след един сезон. В тази криминална история, в която са въвлечени служители на Белия дом, актьорът е в образа на…министър-председателя на Австралия.

Макмеън обяви напускането си на криминалния сериал на CBS „ФБР: Най-издирваните“ през януари 2022 г. По това време той каза пред Deadline: „Изключително се гордея с работата, която свършихме заедно, и поставям разработването на този сериал, както и моя герой Джес, начело в списъка ми с професионални опити. Пожелавам на сериала, както и на актьорския състав и екипа му, най-голям успех в бъдеще. Благодарен съм, че имах възможността да играя Джес. Той е добър човек“.

Актьорът е бил женен за австралийската певица Дани Миноуг – сестрата на Кайли Миноуг, и за актрисата от „Спасители на плажа“ Брук Бърнс, преди да се свърже с Кели Паниагуа през 2014 г. Той има 25-годишна дъщеря Мадисън Елизабет Макмеън от бившата си съпруга Брук Бърнс.

Последната поява на Макмеън на червения килим е на 10 март тази година в Остин, Тексас, където той представя филма си „Сърфистът“ с колегата си Никълъс Кейдж на филмовия и телевизионен фестивал SXSW.