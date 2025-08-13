Медия без
МоМА от Ню Йорк акостира в Бургас с Анди Уорхол и Кристо

Изложбата с американско изкуство в Морското казино е инициатива на столичната Vivacom Art Hall

Днес, 19:30
Изложбата ще представи световноизвестни автори, свързани по един или друг начин с Америка.
Галерия Vivacom Art Hall "Оборище" 5 и Община Бургас представят изложбата American Art с творби, емблематични за американската култура. Събитието е от световен мащаб и ще събере в морския град произведения на едни от най-значимите американски и световни артисти на XX и XXI век, изтъкват организаторите. Експозицията включва знакови имена като Анди Уорхол, Кийт Харинг, Джим Дайн, Дон Кен, Робърт Марс, Мистър Брейнуош, Хънт Слонън, Стивън Уилсън, Рупърт Смит, Вилем де Кунинг и др. Българското участие е представено от Христо Явашев-Кристо, Хубен Черкелов и Евгени Йонов, чието творчество по различен начин отразява културното и визуално влияние на Америка – независимо дали чрез директен опит в страната, или през вдъхновението от нейната визуална култура.

Официалното откриване на експозицията American Art е на 20 август от 19.00 часа в културен център "Морско казино" в Бургас. Публиката ще се наслади и на изпълнения на музикантите Антони Дончев (пиано) и Георги Дончев (контрабас).

"За втора поредна година, съвместно с Община Бургас и културен център "Морско казино", реализираме мащабен проект, с който превръщаме града в епицентър на световното изкуство. Сега изложбата American Art е посветена на следвоенното и съвременното американско изкуство“, уточнява Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall "Оборище" 5.

Тя разказва, че когато през февруари т. г. е посетила Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк, е попаднала в свят, в който абстрактният експресионизъм, попартът и американската графика представят историите на общество, преоткрило себе си след Втората световна война. Там, сред платната на Джаксън Полък, Анди Уорхол и Марк Ротко, се ражда идеята, че тази енергия трябва да стигне и до България, да се срещне с родния артистичен контекст, да влезе в диалог със съвременни български творци, чиито пътища по един или друг начин са се пресекли с Америка.

Изложбата е част от културната програма на Община Бургас за 2025 г. и е ключов елемент в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032. Тя може да бъде разгледана до 5 октомври, ще има и лимитирана серия арт постери за купуване. Входът е с билети.

Ето и част от авторите, включени в American Art.

Христо Явашев-Кристо (1935-2020) е роден в Габрово, но напуска България през 1956 г. и се установява в Париж. Там среща Жан-Клод, с която създава емблематични монументални проекти, сред които "Опакованият Райхстаг", "Плаващите кейове", "Триумфалната арка". Изкуството му обединява скулптура, природа и архитектура, трансформирайки пространството по временен, но въздействащ начин. 

Анди Уорхол (1928-1987) е лидер на поп арта и културна икона на XX век. Роден е в Питсбърг, Пенсилвания, в семейство на словашки имигранти. Завършва Карнеги институт през 1949 г. и започва работа като илюстратор, работейки за New York Times и Columbia Records. През 60-те години основава студио "Фабриката" и създава едни от най-известните образи в съвременното изкуство като портретите на Мерилин Монро и консервите Campbell. 

Вилем де Кунинг (1904-1997) е нидерландско-американски художник и водеща фигура в абстрактния експресионизъм. Роден в Ротердам, той имигрира в САЩ през 1926 г., където става част от нюйоркската арт сцена. Известен е с динамичната си живопис, особено със серията "Жени", в която съчетава фигуративност и абстракция. Работата му е експресивна, физическа и изпълнена с енергия. 

Mr. Brainwash (1966) е псевдоним на френския артист Тиери Гета, който добива известност с филма на Банкси Exit Through the Gift Shop. Стилът му съчетава класически поп арт, улично изкуство и културни икони като Мона Лиза, Чаплин и Супермен. В творбите си използва ситопечат, шаблони, спрей и рисуване на ръка. 

Джим Дайн (1935) е американски художник и скулптор, роден в Синсинати, Охайо. През 60-те става част от поп арт движението, но се откроява с личната и емоционална природа на творчеството си. Често използва образи на сърца, инструменти и Венера. Рисуването остава в центъра на неговата практика, макар да работи и в сферата на гравюрата, скулптурата, поезия. 

Кийт Харинг (1958-1990) е американски уличен артист, известен със своите ярки графични символи и социално ангажирано изкуство. Рисувайки в метрото на Ню Йорк, той съчетава поп култура с активизъм. Работи открито по въпросите на СПИН-кризата и ЛГБТ правата. Неговият стил е жив, достъпен и незабавно разпознаваем, а влиянието му върху визуалната култура продължава и днес.

Дон Кен (1956) е белгийски художник, започнал кариерата си като моден фотограф. Вдъхновен от поп арта и Дисни, той използва анимационни образи, за да създаде игриви цветни композиции. След съдебно дело получава изключителното право да използва герои на Дисни в изкуството си. Работата му съчетава детска невинност с попкултурна критика. 

Робърт Марс (1969) е съвременен американски художник, който изследва темите за носталгията, славата и американската идентичност. Съчетава ретро изображения с колажи, смесени техники и неонови елементи. Често използва образи като Мерилин Монро, Елвис Пресли и други поп икони. Работите му представят американската мечта през призмата на времето.

Хънт Слонем (1951) е американски неоекспресионист, прочут с изображения на птици, пеперуди и зайци. Използва повторението като форма на медитация. Образите му са изпълнени с енергични мазки и ярки цветове. Произведенията му намират място в колекциите на музеите "Метрополитън", "Уитни" и "Гугенхайм". Слонем съчетава природата и подсъзнанието в ярък визуален свят.

Рупърт Смит (1953-2002) е американски художник и майстор на ситопечата. Завършва института "Прат" и работи в Ню Йорк, където създава светещи платна с помощта на диамантен прах. През 70-те си сътрудничи с Анди Уорхол и изработва някои от най-известните му отпечатъци. Творчеството му обединява блясък, поп култура и експериментална техника. 

Стивън Уилсън (1979) е американски концептуален артист. Той използва бродерия, текстил и 3D печат, за да създаде произведения, вдъхновени от луксозни марки и феномени на съвременната култура. Творчеството му засяга теми като консуматорство и идентичност и предлага нова визия за това как класически занаят може да се превърне в съвременно изкуство.

