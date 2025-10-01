"Императриците" на Деймиън Хърст долитат в София с пеперудени криле

Галерия Vivacom Art Hall "Оборище" 5 ще бъде домакин на една от най-влиятелните серии в съвременното изкуство – The Empresses ("Императриците") на легендарния британски художник Деймиън Хърст. Експозицията ще бъде отворена за посещения от 8 до 25 октомври и публиката ще има възможност да се потопи в характерния визуален свят на един от най-значимите артисти на нашето време.

Картините "Императриците" са спектакъл от цветове и текстури, създаден с помощта на хиляди криле на пеперуда, подредени в сложни калейдоскопични шарки, отпечатани с ламинaран Giclée печат върху алуминиев композит и богато завършени със ситопечатен червен брокат – материал, придаващ специфична текстура, дълбочина и блясък. Изложбата включва пет въздействащи гравюри, вдъхновени от реални и митологични исторически фигури – всяка от тях представена чрез динамичната цветна палитра и точковата живопис (spot painting), която се е превърнала в емблема на Хърст. Кръстени са на пет изключително влиятелни жени владетелки: У Дзътиен, Нур Джехан, Теодора, Суико и Тайту Бетул.

Ето по няколко думи за концепцията и композицията на изображенията на петте императрици.

H10-1 – У Дзътиен. Единствената жена император в историята на Китай (624–705). Творбата използва шестоъгълна структура – форма, асоциирана с хармония, щастие и баланс в китайската култура. Шестолъчни звезди от крила внушават сила, ред и възход.

H10-2 – Нур Джехан. Съпруга и съвладетелка в Монголската империя (1577–1645), известна с архитектурното си наследство. Композицията напомня фина мозайка с ориенталска симетрия, вдъхновена от гробницата на родителите ѝ в Агра, често разглеждана като предшественик на Тадж Махал.

H10-3 – Византийската императрица Теодора (497–548), реформаторка и духовен водач. Единствената асиметрична творба в поредицата – с хаотично движение и свободно разпределени форми, които напомнят женския символ и придават силна индивидуалност.

H10-4 – Суико, първата официална императрица на Япония (554–628). Симетрична композиция от концентрични кръгове – препратка към будистката мандала и циклите на живот, смърт и прераждане.

H10-5 – Тайту Бетул, влиятелна етиопска владетелка (ок. 1851–1918), водила съпротивата срещу колониализацията на страната. Спираловидната структура напомня движение на армия, излъчва сила, решителност и историческа дълбочина.

"За нас е изключителна чест да представим The Empresses на Деймиън Хърст в София. Тази изложба е резултат от целенасочени усилия да предоставим на българската публика възможност за досег със съвременно изкуство от най-висок клас", споделя Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall.

За първи път по време на изложбата, на 17 октомври от 17.00 ч., ценители на изкуството ще имат възможност да участват в специално събитие – публична лекция, на която ще бъдат запознати с пазара на Деймиън Хърст. Деница Гергова ще разкаже за творческия му път, новаторските му подходи, влиянието му върху арт пазара, историята на най-скъпите му произведения, както и неговите рекордни търгове. Участниците ще могат да разгледат изложбата, водени лично от нея.

Деймиън Хърст (роден през 1965 г. в Бристол) изгрява през 90-те години на ХХ век като водеща фигура в движението "Млади британски артисти" (YBA), а през 1995 г. печели престижната награда "Търнър". Сред най-известните му произведения са акула във формалдехид, череп, обсипан с диаманти, както и различни серии, включващи пеперуди като символ на живота, смъртта и вярата. Произведенията му се намират в колекциите на MoMA – Ню Йорк, Tate – Лондон и в още десетки водещи музеи и галерии по света. Хърст обединява наука, религия и философия с визуална сила, често поставяйки под въпрос границите между живот и изкуство. Той изследва стойността на обектите и пазарната система в света на изкуството, като не се страхува да експериментира с нови технологии и медии.

Серията "Императриците", както и емблематични картини на художника, негови прочути образи на череп, калейдоскопични пеперуди и точки могат да бъдат закупени от колекционери и любители на място в галерията.

Билети за изложбата и лекцията ще се продават на място, а деца и ученици влизат безплатно.