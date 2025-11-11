Във "Водопадът на деветте дракона" Виктор Попов влива мистиката на Китай

Изложба на визуалния артист Виктор Попов, наречена "Водопадът на деветте дракона", се открива тази вечер от 18.30 часа в концептуалното пространство ДОМ на ул. "Парчевич" 49А в центъра на столицата. Десетата самостоятелна изложба на автора е като широко отворена врата към мистиката на подсъзнателното в ритъма на ежедневието, споделят организаторите.

В артистичната симбиоза между Изтока и Запада, оформили пробуждането му като артист, Виктор открива пътека, по която върви уверено от първите си креативни стъпки в Пекин преди повече от 15 години. За живота си в Китай споделя, че му е помогнал да развие две основни качества – търпение и съзерцание. Без тях Попов смята, че изкуството му щеше да бъде невъзможно, а сетивността му нямаше да е същата.

От много време артистът е привлечен от сенките и образите, скрити в старите външни стени на местни дворци и сгради, и в началото често ги превръща в обект на съзерцание. По време на пътуване из Раджастан, Индия, през 2007-а за първи път открива код за разгадаване на фигурите и образите, които могат да бъдат разпознати и претворени на хартия. Постепенно започва да развива техниката и да намира все повече образи в екстериорните стени. С времето открива в тях пластове, населени с приказни, нереални, а понякога и по-реални същества и сюжети, и ги превръща в герои на своите картини с вярата, че стените са го "чакали" да узрее, за да открие тяхната истинска същност, различна от обикновено празно пространство. В резултат на това дълго съзерцание Виктор създава картини, в които зрителят и авторът заедно търсят различните образи, оцелели във времето, вятъра и дъждовете върху старите стени и се наслаждават на съживяването им в действителния свят.

"Водопадът на деветте дракона" е реално място в Жълтата планина, провинция Анхуей, известна още като Планината на безсмъртието. Съществуват легенди за деветте безсмъртни същества (дракони), обитаващи и охраняващи светата обител, които поддържат интереса към едно от най-посещаваните духовни места в Китай. По време на едно такова пътуване Виктор усеща присъствието на древния пратеник. От този момент нататък за него изкуството става пробуждане, съзерцание и осъзнато преживяване – като среща с дракон.

За изкуството на Виктор Попов Марко Швалбе, създател и куратор на Stroke Art Fair в Мюнхен, казва: "Творчеството му се превръща във визуална алегория за чистота, преданост и съпротива – съпротива срещу забравата, ускорението, отчуждението на възприятието. Тих бунт срещу скоростта, едновременността и същевременно покана – да видим, да усетим, да се задържим".

Виктор Попов е оператор и фотограф, роден в България, но прекарал голяма част от досегашния си живот в Пекин, където попада след покана за музикален проект от цигуларя Васко Василев и неговата артистична партньорка Памела Никълсън. След година екипът се разделя, но Виктор остава там и преоткрива мегаполиса, традициите и китайската "хартия-кожа". Има самостоятелни изложби както в Китай, така и в България. Дебютната му изложба е в галерия Yishu8 в Пекин, създадена от французойката Кристин Кайол – ключова фигура в културния обмен между Франция и Китай в последните двадесет години. Следват изложби в частни арт пространства, изложения в Китай и две изложби в София – първата е в рамките на Салона на изкуствата в НДК, а втората в столичната галерия "Астри".

В ДОМ, където сегашната му изложба може да бъде видяна до 28 ноември, от 2022 г. се представят изложби на български и чуждестранни артисти, продуктов дизайн и изкуство малък формат, както и различни културни и развлекателни събития.