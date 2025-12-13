"Островът на скулптурата" се превърна в епитаф на Георги Донов

Националната галерия откри вчера една от най-емоционално заредените изложби в края на годината – "Островът на скулптурата" на Георги Донов и Косьо Минчев. Събитието в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) се превръща в своеобразен жест на почит към Георги Донов, който напусна този свят на 3 декември тази година, само дни преди откриването. Творчеството му остава сред най-силните и последователни гласове в българската пластична култура, пише Artprice.bg.

Донов (1961–2025), възпитаник на специалност "Скулптура" в Художествената академия при проф. Любомир Прахов, бе автор с характерен пластичен език, подчертан психологизъм и концептуална дълбочина. Негови произведения са представяни в редица галерии и публични пространства у нас, както и в редица международни форуми. Творческият му път обхваща повече от три десетилетия активна работа в областта на скулптурата, инсталацията и концептуалните практики. Със смъртта му българското изкуство губи фигура, за която формата винаги е била екзистенциално пътешествие.

В тази светлина изложбата "Островът на скулптурата" придобива още по-особено значение – не просто като общ художествен проект, а като финален етап от творческия път на Донов, споделен с Косьо Минчев.

Проектът разглежда фигуративната форма в контекст на съвременната динамика, в която високите технологии и новите медии често размиват границите на класическата скулптура. 3D принтирането, интерактивните елементи и експерименталните материали определят нови норми.

Донов и Минчев обаче предлагат друга гледна точка – връщане към фигуративността не като ретроспекция, а като концептуален жест. Техните скулптури не са носталгични; те са филтрирани през съвременна чувствителност, през личен психологически експресионизъм, през стремеж към "метафизичното усещане за възвишеното".

Кураторът доц. д-р Генади Гатев подчертава: "Авторите предизвикват традиционните представи за скулптурата, натоварвайки я с концептуално разбиране за образа, но в същото време я съхраняват от клишираната "актуалност"‘ на съвременните доктрини."

Изложбата на Георги Донов и Косьо Минчев може да се види в САМСИ (на бул. "Черни връх" 2) до 16 февруари догодина.