„Гората на вятъра“ диша с ритъма на природата в САМСИ

Националната галерия представя изложба на визуалния артист Тодор Тодоров, наречена „Гората на вятъра“, която се открива утре, 30 октомври, с вернисаж от 18.00 до 20.00 часа във филиала й Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) на бул. „Черни връх“ 2.

„Гората на вятъра“ е съвкупност от кинетични скулптури, вдъхновени от природата. Тук изкуството и околната среда се срещат, а движението и светлината превръщат пространството в организъм, който диша и живее. Така се създава хармония между човека и природата чрез изкуство, което не просто се наблюдава, а се преживява, отбелязват организаторите на събитието. „Вятърът е най-неуловимият елемент в скулптурата. В „Гората…“ той се превръща в живот“, споделя скулпторът на природните елементи.

Тодор Тодоров е един от водещите съвременни български скулптори – автор с международно признание, чието творчество съчетава философска дълбочина, инженерна прецизност и поетична чувствителност. С множество монументални произведения, поставени в публични пространства по света, той изследва границите между форма, движение и енергия.

Като теоретик Тодоров създава и развива концепцията за елементална скулптура – ново направление в съвременното изкуство, при което природните сили – въздух, вода, огън и земя, стават активни участници в художествения процес. Те не само вдъхновяват, но и генерират внушението: вятърът движи, водата отразява, огънят (светлината) оживява, а земята придава устойчивост и присъствие.

Книгата „Елементална скулптура. Теория и практика“ на Тодор Тодоров е публикувана през 2013 г. от Cambridge Scholars Publishing, а на български език – през 2014-а от издателство „Алтера“. В нея авторът развива идеята си за „скулптуроприрода“ – ново взаимодействие между изкуство и среда, при което природните елементи не са просто фон, а равностойни участници в произведението. За Тодоров скулптурата е жива система, синтез между изкуство, наука и природа. Неговите творби не търсят образи, а състояния – движение, светлина и хармония. Те излъчват едновременно усещане за живот и покой, отразявайки ритъма на природата и нейната вечна промяна.

Проектът „Гората на вятъра“ въплъщава тази философия в най-чистата ѝ форма. Ветровите скулптури на Тодоров превръщат пространството в жив организъм – в място, където изкуството и природата дишат в един и същ ритъм. Изложбата е покана към зрителя да преосмисли ролята на изкуството не като допълнение, а като живо присъствие в общия свят на човека и заобикалящата го среда.

Тодор Тодоров е роден през 1951 г. в София. Майка му Веса Краваева е известна българска художничка, а баща му Иван Тодоров Иванов е също скулптор. Тодор е завършил Националната художествена гимназия за изящни изкуства „Илия Петров“ в София, а след това скулптура в Националната художествена академия. Има реализирани близо 50 голямоформатни скулптури за публични проекти в градска и паркова среда. Негови творби са притежание на чуждестранни и български частни и държавни колекции, градски и музейни скулптурни паркове у нас, в Япония, Австрия, Австралия, Великобритания, Финландия, Унгария, Тайван, Китай, Португалия, Южна Корея, Гърция, Холандия, Шотландия, ЮАР.

Като автор Тодоров е привлечен от абстрактната голямоформатна метална скулптура и кинетичните проекти. Твори предимно от неръждаема стомана, камък и бронз. Негово дело е Водната каскада в Шумен, посветена на 1300 години България: абстрактна композиция от 13 огромни каменни елемента, символизиращи 13-те века, като водата – символ на времето, преминаващо през тях. През 1988 г. прави първата монументална стоманена скулптурна изложба на открито в София с кинетични произведения от стомана. Автор на десетки проекти с движение, звук, светлина и нови технологии, някои от които успява да реализира. Някои от тези произведения са наградени за високи достижения и синтез на изкуство и наука в чужбина.

Кинетичната му скулптура „Танц“ е една от 20-те творби, поставени за постоянно сред сградите за Летните олимпийски игри в Пекин (2008). Друи кинетични скулптури на Тодор Тодоров могат да се видят в скулптурни паркове в Гърнзи – Великобритания, в Сиедни, Венеция и др. През 2004 и 2005 г. той печели първа награда за кинетична скулптура в Международния конкурс на Организацията за кинетично изкуство в Палм Бийч, Флорида. Тодоров е първият български скулптор, който става член на Кралското общество на британските скулптори. През 2000 г. негова работа е избрана от град Хамилтън за скулптура на градския площад по повод Милениума, за която е награден.

Изложбата „Гората на вятъра“ с куратор изкуствоведът д-р Надежда Джакова може да бъде разгледана до 7 декември.