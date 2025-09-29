Медия без
Рисунките със светлина на Марта Джурина озаряват Sarieva/Gallery

Живеещата в Берлин художничка представя творби, създадени с фотографски техники

Днес, 15:21
Марта Джурина в творческа акция.
Marie Mergler
Марта Джурина в творческа акция.

Самостоятелна изложба, наречена „Флуидна светлина“, на живеещата в Берлин българска художничка Марта Джурина дава старт на новия сезон в Sarieva/Gallery в София. Откриването, на което ще присъства и самата авторка, ще се състои на 1 октомври от 18.00 до 20.00 часа, а произведенията ще могат да бъдат разгледани в пространството на галерията в DOT Sofia на ул. „Братя Миладинови“ 46 на Женския пазар до 16 ноември.

Това, което отличава работата на Марта Джурина, е, че тя създава рисунки със светлина, използвайки фотографски техники. Серията „Флуидна светлина“ включва нови творби, част от които продължават изследванията на художничката от последните две години върху светлината, цвета и фотографската материя.

В текста си по повод на събитието кураторът Борис Костадинов описва изложбата в Sarieva/Gallery така: „Серията „Флуидна светлина“ изследва динамиката на светлината и цвета като самостоятелен артистичен агент. Работите не са просто изображения, а визуални събития – записи на енергия, движение и светлинни взаимодействия. Светлината, под контрола на художничката, се проявява като течност, която изгражда образи и създава впечатляващи хроматични ефекти. В центъра на тези произведения е срещата между експерименталната фотография, пърформанса и скулптурната форма. Произведенията са едновременно плоски и триизмерни, повърхност и релеф, изображение и обект. Именно този отказ от чиста плоскост и използването на серии от хореографии във фотографската стая поставя практиката на Джурина на едно извънредно място – там, където е пресечната точка на фотографския експеримент, скулптурната категоричност и стихията на пърформанса“.

Изложбата предлага на публиката възможност да се запознае с уникален визуален език и свят, в който светлината се превръща във видима материя, а всяка творба отразява взаимодействието ѝ с аналоговата фотографска хартия и различни светлинни източници.

Родената през 1991 г. в София Марта Джурина е завършила история на изкуството в Хумболтовия университет (Б.А.) и Техническия университет в Берлин (М.А.), както и изящни изкуства като магистър в Университета за изкуства в Берлин (UdK). От 2020 г. е гост-лектор в Университета за изкуства в Берлин, а от 2024 г. е Artist in Research в Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен. Нейни творби са показвани в редица международни изложби, сред които МNAHA (Люксембург), Lage Egal (Брюксел), Haus am Kleistpark (Берлин), Berlinische Galerie – Музей за съвременно изкуство, FeldbuschWiesnerRudolph (Берлин), Арсенал – Музей за съвременно изкуство (София), Гьоте-институт България, ИСИ–София и др. Работите ѝ са част от престижните колекции на Berlinische Galerie, Eskenazi Museum of Contemporary Art, Университет Индиана (САЩ), IBB Берлин, EiB Люксембург и други.

Джурина е носител на наградата EMOP Arendt Prize for Photography (2025), стипендията за публикации на Държавата Берлин (2023), Artist in Residence на Федералното външно министерство на Германия (2022), Marianne Brand Prize for Photography (2022), наградата BAZA (2021), стипендията Eberhard Roters на фондация Preussische Seehandlung, връчвана в Berlinische Galerie (2020), и др.

През 2023 г. художничката прекарва два месеца в RU Residency Unlimited в Ню Йорк като част от наградата BAZA 2021 и три месеца в Cité internationale desarts в Париж по програма за артистично развитие ADP на института EiB,(Люксембург). През 2024 г. продължава работата си върху проекта Fluid Contact в резиденция в Museum Landskorna Foto в Швеция, а през 2025 г. – в Росток в сътрудничество с Университета в Росток по повод Международната година на квантовата физика.

През 2024 г. Джурина публикува първата си обширна монография с издателство DISTANZ Berlin, съдържаща текстове от Грегъри Волк, Бабете Вернер, Мириам Йеске и д-р Сара Фрост и преведена на български, немски и английски.

Авторката създава своите произведения със специални фотографски техники.
Авторката създава своите произведения със специални фотографски техники.
Авторката създава своите произведения със специални фотографски техники.
Авторката създава своите произведения със специални фотографски техники.
Ателието на художничката.
babette werner Ателието на художничката.
"Обект"
"Обект"
"Без заглавие"
"Без заглавие"
