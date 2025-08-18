Връщат духа на Бел епок във варненската галерия "Папийон"

В разгара на наситения с морски емоции месец, от този четвъртък – 21 август, варненската галерия "Папийон" посреща в двете си пространства живописните творби на един доказан в годините творчески тандем – Иво и Нина Петрови, и най-новите скулптури на Григор Мицев. "Продължаваме спонтанно зародила се идея, превърната в хубава традиция през годините - да събираме в съвместни изложби артисти с близко светоусещане, които не са излагали заедно преди", казват от галерията.

Състоянията и преживяванията на различни герои обединяват модерните скулптури на Григор Мицев, представящ бронза в изключително съвременно звучене и допълват по прекрасен начин фигуралната живопис на Иво Петров и Нина Петрова, в която се долавя фин ретро привкус. Това са сюжети и случки от миналото на Бел епок, от 60-те и 70-те години, изпълнени с утопични надежди за бъдещето, леко наивен оптимизъм и свят, в който културата, изкуството, джазът, естетиката и безгрижието са част от ежедневието на всеки един човек. А нима нямаме нужда именно от това в този момент от настоящето? Творбите на тримата автори повдигат различни въпроси и подтикват зрителя към търсене на отговорите им, като филм, който зрителят довършва.

Организаторите споделят, че синхронът между творбите на Нина и Иво е забележителен: резултат не само от общ мироглед и сетивност, но и от годините съвместен опит и израстване - съученици в приложното училище в Трявна, състуденти в художествения факултет на Великотърновски университет, партньори в живота и творческо дуо с реализирани изложби в Барселона, Париж, Москва, Виена, Истанбул, Тулуза, Лил, Хага, Амстердам, Страсбург и Люксембург. И въпреки че двамата художници делят общо ателие и се вдъхновяват един от друг, в творчеството си всеки има ярка и разпознаваема индивидуалност. Живописните платна на Иво Петров препращат към графичното изкуство от 60-те до 70-те години на миналия век и модата от средата на века. Естетиката на арт деко, на сецесиона, на романтиката на облите форми и богатата на нюанси орнаментика са притегателното пространство, в което живеят и общуват героите. Вдъхновен от Тамара де Лемпицка и Гауди, Иво Петров създава своите истории с гротескни акценти и с внушение за лекота, движение и изящество.

В картините на Нина Петрова на преден план е изведена личността. Това са хиперреалистични портрети в различни емоционални състояния – самовглъбяване, свян, игривост, самота, меланхолия, пресъздадени умело с минималистични средства и чувствено въздействие. Нина определя стила си като ретро поп арт и се вдъхновява от моделите, от нежната красота, дори чистота и наивност от черно-белите фотографии от 30-те, 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Често картините й са изпълнени в цвят сепия, подсилващ носталгичното присъствие на далечен спомен, но с цветни акценти, които връщат в съвремието. Кръгът е друг основен похват в композициите на Петрова. Той създава близост, дори потайна интимност, като че зрителят е далечен наблюдател през увеличителното стъкло на далекоглед или шпионка. Кинематографичното внушение се подчертава от необичайните ракурси на композициите й.

Скулптурите на Григор Мицев завладяват с баланс на модерно и класическо, на реалистична форма в неочаквана композиция. Мицев e автор с отношение и усет към съвременния израз и тенденции в скулптурата, но със силно отличителен почерк, чувство за хумор и философски подтекст. За тази изложба подготвя 7 скулптури, изпълнени в бронз, тонирани в съвременни патини и успешно комбинирани, следвайки тенденцията за автора в последните години, с устойчива на времето смола. Фигурите от тази изложба са в по-голям мащаб и разкриват вълненията на Човека в решаването на проблеми в широк спектър: от "Преодоляване на гравитацията" на "Скачачът" до философски размисли за "Завръщането на Орфей" и задълбочени парадоксално-мисловни наблюдения и спомени като "На 13 септември 1467 г. стоях пред Катедралата в Улм и пак гледах нагоре".

Мицев е потомствен скулптор, родом от град Казанлък. Художественото си образование получава в Художествената гимназия в София, а през 1995 се дипломира в Художествената академия при проф. Крум Дамянов. През 2005 г. получава Степен "Meisterschuler" при проф. Норберт Прангенберг в Мюнхен, а през 2006-а и Диплом от Академията за изящни изкуства в Мюнхен. Носител е на няколко престижни награди в Германия, както и на филмови награди от немски кинофестивали.

Експозицията е на разположение на ценителите до 17 септември 2025 г. в двете изложбени зали на галерията на ул. "Драгоман" 12 във Варна.