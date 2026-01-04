Художникът Ивайло Андонов показва в „Сълза и смях“ многото лица на истината

Художникът Ивайло Андонов (Iv de Ita) подрежда изложба, наречена „Нищо не е това, което е“, във фоайето на театър „Сълза и смях“. Експозицията се открива на 9 януари от 20.30 часа, съобщава БТА по информация от организаторите.

„Kакво е истина и какво привидност? Къде свършва реалността и започва интерпретацията? Изложбата „Нищо не е това, което е“ представя живописни и визуални творби на Ивайло Андонов (Iv de Ita), в които образите отказват да бъдат еднозначни, а смисълът остава отворен. Това е покана към зрителя да се усъмни в първото впечатление, да погледне втори път и да открие собствен прочит", казват домакините.

По думите им събитието се случва в естествен диалог с театралното представление „Котка върху горещ ламаринен покрив“ на театър „София" – разказ за напрежението между казаното и премълчаното, между маските и истината. То ще се играе този месец на сцената на „Сълза и смях“ на 9 януари, както и на 21 януари. Режисьор е Стайко Мурджев, а в главните роли са Елеонора Иванова, Гринго – Богдан Григоров, Ириней Константинов, Петя Силянова, Невена Калудова, Владимир Солаков.

„Образът на котката върху горещ ламаринен покрив символизира женския инстинкт за надмощие. Понякога попадаме в битка за надмощие не с кого да е, а със самия живот. Понякога обстоятелствата, в които сме поставени, са форсмажорни ситуации, в които сме принудени да преминем в режим „оцеляване“. Това е онзи момент, когато не разумът или чувствата, а само и единствено инстинктивната ни природа е тази, която е в състояние да ни спаси. Но не инстинктът за нападение или за бягство, а онзи аспект на стоицизма – когато въпреки нажежената плоскост под голите ни стъпала, трябва да стиснем зъби и да издържим, да се задържим колкото се може по-дълго върху покрива, коментират от творческия екип посланието на пиесата на Тенеси Уилямс. Персонажите в нея се опитват да оцелеят въпреки истината – истината за тях самите и животите им, доведени до екстремния ръб на пропастта, в която всичко постигнато дотук може да се стовари със страшна сила. Няколко озверели котки, които неистово се опитват да не скочат от покрива. А възможно ли е да се живее, гледайки истината в очите, и ако да, какъв би бил животът тогава?...

Изложбата на Ивайло Андонов „Нищо не е това, което е“ може да бъде разгледана до 31 януари.