Актрисата Симона Халачева реди кадри от пътешествието си в Япония

Документалната фотоизложба ще гостува в Столична библиотека от 7 до 17 януари

Днес, 13:02
Изложбата сродява света на традициите с този на модерните технологии.
Симона Халачева
Изложбата сродява света на традициите с този на модерните технологии.

Актрисата от театър „София“ Симона Халачева подрежда своя изложба документална фотография, посветена на Страната на изгряващото слънце. Експозицията „Arigatō, Nihon/Благодаря ти, Япония!“ се открива утре в галерия „София“ на Столична библиотека и може да бъде разгледана до 17 януари. Организаторите от фестивала Culturama характеризират събитието като визуално и сетивно пътешествие в далечната азиатска страна.

Изложбата представя кадри, заснети по време на двуседмичен престой на авторката в Япония за изследване и опознаване на местната култура, архитектура, храна, хора и изкуство. За целта Симона е посетила градовете Токио, Киото, Окаяма, Нара, Осака, както и остров Наошима.

Значителна част от фотографиите са заснети на филм с Mamiya C330 – японски фотоапарат от 60-те години на ХХ век. Черно-белите изображения са ръчно копирани върху ръчно изработена светлочувствителна хартия като жест на уважение към традициите, уменията и отдадеността на японските занаятчии и творци. Снимките, направени с дигитален фотоапарат, също японско производство, са представени като принтове върху художествена хартия.

Основната идея на изложбата е чрез фотографията да бъдат преплетени два на пръв поглед различни, но хармонично съжителстващи свята – светът на традиционните занаяти и светът на дигиталните технологии.

В рамките на изложбата ще се проведат и творчески работилници, организирани с участието на Японския културен център „Кокоро“, които допълват преживяването и разширяват диалога с японската култура. Предвидените специални събития са Кинцуги (9 януари, 19.30), Шодо (15 януари, 19.30) и оригами за деца над 6-годишна възраст (10 и 17 януари от 12.30).

Проектът се реализира с партньорството и подкрепата на посолството на Япония у нас, Японския културен център „Кокоро“, Столична библиотека и фестивал Culturama.

Симона Халачева е родена на 4 септември 1989 г. в София. Учи в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“. През 2012 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специaлност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на проф. Стефан Данаилов. Има магистърска степен по фотография от Националната художествена академия, където в момента е докторант. Участвала е в спектаклите „Пет жени в еднакви рокли“ от Алън Бол (реж. Боил Банов) в театър „Сълза и смях“ и „Животът е прекрасен“ от Николай Ердман (реж. Александър Морфов) в Народен театър „Иван Вазов“.

Дебютира на сцената на театър „София“ в мюзикъла „Скачай!“ от Здрава Каменова, а скоро след това изиграва Есмералда в спектакъла по Виктор Юго „Парижката Света Богородица“ на Лилия Абаджиева. Сред другите й роли са Мария в „Напразни усилия на любовта“, Анка в „Госпожа Министершата“, Санди в „Олд Сейбрук и Последният страстен любовник“, Магда в „Апетит за череши“, княгиня Кити Шчербатская в „Анна Каренина“, Агата във „Франкенщайн“, Анжелик в „Развратникът“ и др. Снимала се е в сериалите „Забранена любов“, „Къде е Маги?“, „Откраднат живот“, позната е  и от филмите „Дамасцена“, „Дъвка за балончета“, „Чичо Коледа“.

Симона Халачева
Симона Халачева
Симона Халачева
Симона Халачева
Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Симона Халачева Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Симона Халачева Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Симона Халачева Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Симона Халачева Япония през телефона - от личната страница на авторката във Фейсбук
Симона Халачева (вдясно) е завършила класа на проф. Стефан Данаилов в НАТФИЗ.
Личен архив Симона Халачева (вдясно) е завършила класа на проф. Стефан Данаилов в НАТФИЗ.
