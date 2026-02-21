"Нина Роза" с Галин Стоев спечели "Сребърна мечка" от Берлин

Българско участие има в големите награди на 76-ия фестивал "Берлинале". Филмът на канадката Женвиев Дулуд дьо Сел, заснет основно у нас и с Галин Стоев в главната роля, спечели "Сребърна мечка" за най-добър сценарий. Дьо Сел е режисьор и сценарист на "Нина Роза" - копродукция на Канада, Италия, Белгия и България. В него участват още редица наши артисти: Светлана Янчева, Елена Атанасова, Емил Котев, Стефания Кочева, Димитър Николов, Цветан Тодоров (журналист от Ловеч), продуцентът и инцидентен актьор Николай Мутафчиев, както и живеещите в Канада близначки София и Екатерина Станини, които изпълняват ролята на Нина.

Главният герой Михаил (в изпълнението на именития театрален режисьор, по-рядко актьор, Галин Стоев) е напуснал България след смъртта на жена си в началото на 90-те и установил се в Монреал, където живее близо до дъщеря им Роза (канадската актриса от български произход Мишел Цончев). Той е изтъкнат изкуствовед, ангажиран да установи автентичността на картините на 11-годишната Нина, момиче от българско село, които са станали вайръл в социалните мрежи. Въпреки дълбокото огорчение, с което е напуснал родината си, Михаил се завръща, за да се сблъска с непреработената скръб от загубата на жена си, морални дилеми и крехки прегради, които разделят изкуство, истина и невинност.

Филма ще гледаме у нас още през март, когато той ще бъде в програмата на юбилейния 30-и "София филм фест".

Германската и световноизвестна актриса Сандра Хюлер спечели "Сребърна мечка" за най-добра водеща роля (в Берлин тя е една, няма отделно за мъжко и женско изпълнение), за "Роза". Наградата за поддържаща роля е споделена между Анна Калдер-Маршал и Том Кортни за играта им в Queen at Sea.

Журито с председател Вим Вендерс присъди голямата награда "Златна мечка" на "Жълти букви" - филм на Илкер Чатак, берлински режисьор с турски корени.

