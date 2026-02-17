След 20 г.: най-сетне единен билет за Двореца и Ботаническата в Балчик

След "близо двайсет години безрезултатни усилия" Архитектурно-парковият комплекс "Двореца" и Университетската ботаническа градина в Балчик най-сетне ще посрещат посетители с общ билет. Това е станало възможно след подписване на споразумение между Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Министерството на културата, съобщава министърът в оставка Мариян Бачев в своя профил във "Фейсбук".

Архитектурно-парковият комплекс "Двореца" е културна ценност с категория "национално значение", а Университетската ботаническа градина в Балчик е защитена територия. "С подписаното споразумение двете институции обединяват усилията си за съхраняването и развитието на обектите, които са сред най-посещаваните културно-туристически места в Североизточна България", уточнява още той, и добавя: "Освен въвеждането на единен билет, договореността създава условия за по-активна научно-изследователска, образователна и културна дейност."

Засега информацията е само от поста на министъра. Няма яснота какво е съдържанието на споразумението, нито каква ще е цената на единния билет, уточняват регионални медии в Добрич.

В свои материали от м.г. "Сега" припомня, че разделението между двата музейни обекта в Балчик е факт от 2012 г.. Тогава първото правителство на ГЕРБ прехвърли за управление земята на Софийския университет, чиято структура е Ботаническата градина. Принципната, изказвана доста пъти позиция на университета, бе, че събираната от градината такса важи за цялата територия, а само при влизане в сградите на "Двореца" - подчинен на МК - може да се събира втори вход, защото "Двореца" притежава управлението върху тях.

Обаче от "Двореца", който представлява групова културна ценност от национално значение, смятаха, че за част от територията се грижат точно те, те са призвани да опазват и развиват културното наследство, включително водни огледала, кипариси, лехи и т.н. Също и че техният статут е по-висш правно. И двете страни през годините се позоваваха на редица юридически, административни, исторически аспекти.

Съответно в Балчик до миналото лято имаше не само два билета, ами също така две каси, две опашки, два фискални бона и два входа със съответната проверка за всеки посещаващ, който иска да види и Двореца, и градината. Първите стъпки към подобряване на ситуацията бяха направени през юли 2025 г. след среща на Бачев с ректора на СУ проф. д-р Георги Вълчев. Тогава бе взето решение касата да е обща. Но билетите останаха отделни. За 2026 г. бе обещан дългоочакванията "комбиниран електронен билет", за който именно споменава министърът сега.