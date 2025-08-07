Балчик посреща за "Една нощ в Двореца"

Двореца - Балчик отваря врати утре вечер, 8 август, точно в 21 часа за интерактивният музикално-поетичен спектакъл "Една нощ в Двореца". Той ще се състои на откритата сцена пред Държавния културен институт, а публиката ще има възможност да го изживее не само от сушата, но и от морето – директно от палубата на яхта, съобщават организаторите.

Продукцията обединява класическа музика, 3D мапинг, хореография и впечатляващи визуални ефекти в една магична вечер под августовското пълнолуние. На сцената ще се изявят маестро Георги Черкин, Братя Владигерови, цигуларят Виктор Тренев, акордеонистката Вероника Тодорова, арфистката Росица Милевска, флейтистката Цветелина Белева и вокалистката AnaBella заедно с оркестър "Симфониета София".

Към тях ще се присъединят румънската балерина Патрисия Александра Гита с хореография от Алина Лазар. Водещи на вечерта ще бъдат Ана Топалова и актьорът Веселин Калановски. Диригент и музикален продуцент е композиторът Минко Ламбов. Историята на кралица Мария ще оживее с гласа на писателката Мария Лалева.

Организатори са фондация "Млад талант" и фондация "Академик Кирил Ламбов – наследство и бъдеще", а автор и продуцент на проекта е Татяна Радева. Събитието ще се излъчва и онлайн за глобалната публика чрез платформата cossara.bg. Фасадата на "Двореца" ще се превърне в жив декор, пресъздаващ историята на кралица Мария Единбургска, по повод 150 години от нейното рождение.

Билети се продават в "Ивентим" и на каса "Воденицата" в Двореца.

Събитието е част от богатата лятна програма на подопечния на Министерство на културата Държавен културен институт – Културен център "Двореца". По-рано тази година "Сега" описа институционалния резил, в който посетителите са принудени да се редят на две опашки и да купуват отделни билети - веднъж за музейната част "Двореца", и втори път за Ботаническата градина, която от 13 години насам се стопанисва от Софийския университет "Св. Климент Охридски". В крайна сметка поне в разгара на лятото касите бяха обединени, макар че гражданите все още плащат два билета. Точка на проблема може да се сложа най-рано догодина, за когато бе обещан "комбиниран електронен билет".