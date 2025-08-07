Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Балчик посреща за "Една нощ в Двореца"

Мултимедийният спектакъл включва музика, балет, актьорски изпълнения и 3D мапинг

Днес, 14:11

Двореца - Балчик отваря врати утре вечер, 8 август, точно в 21 часа за интерактивният музикално-поетичен спектакъл "Една нощ в Двореца". Той ще се състои на откритата сцена пред Държавния културен институт, а публиката ще има възможност да го изживее не само от сушата, но и от морето – директно от палубата на яхта, съобщават организаторите.

Продукцията обединява класическа музика, 3D мапинг, хореография и впечатляващи визуални ефекти в една магична вечер под августовското пълнолуние. На сцената ще се изявят маестро Георги Черкин, Братя Владигерови, цигуларят Виктор Тренев, акордеонистката Вероника Тодорова, арфистката Росица Милевска, флейтистката Цветелина Белева и вокалистката AnaBella заедно с оркестър "Симфониета София".

Към тях ще се присъединят румънската балерина Патрисия Александра Гита с хореография от Алина Лазар. Водещи на вечерта ще бъдат Ана Топалова и актьорът Веселин Калановски. Диригент и музикален продуцент е композиторът Минко Ламбов.  Историята на кралица Мария ще оживее с гласа на писателката Мария Лалева.

Организатори са фондация "Млад талант" и фондация "Академик Кирил Ламбов – наследство и бъдеще", а автор и продуцент на проекта е Татяна Радева. Събитието ще се излъчва и онлайн за глобалната публика чрез платформата cossara.bg. Фасадата на "Двореца" ще се превърне в жив декор, пресъздаващ историята на кралица Мария Единбургска, по повод 150 години от нейното рождение. 

Билети се продават в "Ивентим" и на каса "Воденицата" в Двореца.

Събитието е част от богатата лятна програма на подопечния на Министерство на културата Държавен културен институт – Културен център "Двореца". По-рано тази година "Сега" описа институционалния резил, в който посетителите са принудени да се редят на две опашки и да купуват отделни билети - веднъж за музейната част "Двореца", и втори път за Ботаническата градина, която от 13 години насам се стопанисва от Софийския университет "Св. Климент Охридски". В крайна сметка поне в разгара на лятото касите бяха обединени, макар че гражданите все още плащат два билета. Точка на проблема може да се сложа най-рано догодина, за когато бе обещан "комбиниран електронен билет".

Две опашки в Балчик, един голям срам
Искаме да видим цветята. Не може, трябва ви друг билет. Но ние имаме билет за цветята. Не, тези цветя са други. Диалогът се състои в Балчик, в средата на чудно красивото пространство на Ботаническата градина и комплекс "Двореца".
СЕГА
26 Апр. 2025

 

Симфониета "София" пред Двореца преди изпълнението си.
Симфониета "София" пред Двореца преди изпълнението си.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Балчик, Двореца в Балчик

Още новини по темата

Резилът с двете каси в Балчик стана полурезил
04 Юли 2025

И Кранево иска референдум... заради цацата
10 Май 2025

Две опашки в Балчик, един голям срам
26 Апр. 2025

Български граничен кораб спаси 44 мигранти до остров Лесбос
09 Февр. 2024

Кораб с 1 тон гориво се пълни с вода край Балчик
14 Дек. 2023

Ускорител на ракета е открит край Балчик
08 Окт. 2023

Шедьоври на чипровските златари грейнаха в Двореца в Балчик

01 Авг. 2022

Хотелиери са пред фалит заради неполучена помощ за бежанците
18 Апр. 2022

„Хората антени” са тук и подкопават демокрацията
08 Яну. 2021

Втора българска община забрани 5G
01 Яну. 2021

Община Балчик първа забрани 5G мрежата
06 Окт. 2020

И военното министерство продава имоти по морето за жълти стотинки

29 Апр. 2020

Пешеходната зона в Балчик е превърната в паркинг (видео)
17 Юли 2019

Балчик ще ограничава автомобилите край плажа
16 Юли 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар