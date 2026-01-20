Филм с Галин Стоев ще се бори за "Златна мечка"

Галин Стоев изпълнява главната роля във филма "Нина Роза", който ще се включи в надпреварата за "Златна мечка" на 76-ия филмов фестивал в Берлин. Днес бе обявена конкурсната програма за форума, който тази година ще се проведе от 12 до 22 февруари.

"Нина Роза" е на канадската режисьорка Женвиев Дулуд дю Сел. Той разказва за български емигрант в Канада, изпратен в родината си 30 години след като я напуска с дъщеря си Роза. Принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави, той ще измери цената на тяхната емиграция по своята наранена връзка с детето си.

Филмът е копродукция между Канада, Италия, България и Белгия, като копродуцент от българска страна е Любомира Пиперова. Галин Стоев влиза в главната роля на Михаил, Мишел Цончев е Роза, а близначките София Станина и Екатерина Станина споделят ролята на Нина. Участват още Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

"Нина Роза" бе отличен с две награди в Локарно, в секцията за Work In Progress, където участват все още незавършени филми. Филмът е реализиран с финансовата подкрепа на Telefilm Canada, SODEC, Министерство на културата – Италия, ИА Национален Филмов Център, Евроимаж, Фонд Харолд Грийнберг, CALQ и Радио Канада.

Галин Стоев е български актьор и режисьор, роден през 1969 г. Завършва режисура във ВИТИЗ, в класа на Крикор Азарян, поставял е с успех в България, Англия, Германия, Чехия, Русия, Белгия, Аржентина и Франция. От януари 2018 г. е директор на театъра в Тулуза, а година по-късно е удостоен със степента Кавалер на ордена за изкуство и литература на Франция. Като актьор участва във филмите "Вагнер", "Софийска история", "Подгряване на вчерашния обед", както и в редица постановки като режисираната от него "Чайка" в МГТ "Зад канала".

Галин е режисьор на спектакъла "Хага" по текст на украинската авторка Саша Денисова, който е в актуалния афиш на Народния театър и бе представен с успех на редица международни фестивали. Той режисира по-рано дебютната трилогия от пиеси на Яна Борисова - "Малка пиеса за детска стая", "Приятнострашно" и "Хората от Оз" в Театър 199, с които тя спечели множество отличия, а през 2018 г. постави "Танцът Делхи" от Иван Вирипаев на първата ни сцена - проект, който му донесе награда "Икар" за най-добра режисура. Сред по-ранните му работи са "Кислород" от Вирипаев, "Аркадия" от Том Стопард ("Аскеер 2001" за най-добра режисура), "Илюзията" от Пиер Корней, "Мяра за мяра" на Шекспир, "Леонс и Лена" и "Войцек" от Георг Бюхнер и др.

Председател на журито на 76-ия фестивал "Берлинале", което ще излъчи победителите, е Вим Вендерс.

По-рано стана ясно, че в извънконкурсната програма "Форум" ще участва филмът "Лъст" на българската режисьорка Ралица Петрова, копродукция с Дания и Швеция.