Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Филм с Галин Стоев ще се бори за "Златна мечка"

Режисьорът изпълнява главна роля в канадския филм, селектиран на "Берлинале"

Днес, 12:15
"Нина Роза" разказва за български имигрант в Канада, изигран от Галин Стоев.
"Нина Роза" разказва за български имигрант в Канада, изигран от Галин Стоев.

Галин Стоев изпълнява главната роля във филма "Нина Роза", който ще се включи в надпреварата за "Златна мечка" на 76-ия филмов фестивал в Берлин. Днес бе обявена конкурсната програма за форума, който тази година ще се проведе от 12 до 22 февруари.

"Нина Роза" е на канадската режисьорка Женвиев Дулуд дю Сел. Той разказва за български емигрант в Канада, изпратен в родината си 30 години след като я напуска с дъщеря си Роза. Принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави, той ще измери цената на тяхната емиграция по своята наранена връзка с детето си. 

Филмът е копродукция между Канада, Италия, България и Белгия, като копродуцент от българска страна е Любомира Пиперова. Галин Стоев влиза в главната роля на Михаил, Мишел Цончев е Роза, а близначките София Станина и Екатерина Станина споделят ролята на Нина. Участват още Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

"Нина Роза" бе отличен с две награди в Локарно, в секцията за Work In Progress, където участват все още незавършени филми. Филмът е реализиран с финансовата подкрепа на Telefilm Canada, SODEC, Министерство на културата – Италия,  ИА Национален Филмов Център, Евроимаж, Фонд Харолд Грийнберг, CALQ и Радио Канада.

Галин Стоев е български актьор и режисьор, роден през 1969 г. Завършва режисура във ВИТИЗ, в класа на Крикор Азарян, поставял е с успех в България, Англия, Германия, Чехия, Русия, Белгия, Аржентина и Франция. От януари 2018 г. е директор на театъра в Тулуза, а година по-късно е удостоен със степента Кавалер на ордена за изкуство и литература на Франция. Като актьор участва във филмите "Вагнер", "Софийска история", "Подгряване на вчерашния обед", както и в редица постановки като режисираната от него "Чайка" в МГТ "Зад канала". 

Галин е режисьор на спектакъла "Хага" по текст на украинската авторка Саша Денисова, който е в актуалния афиш на Народния театър и бе представен с успех на редица международни фестивали. Той режисира по-рано дебютната трилогия от пиеси на Яна Борисова - "Малка пиеса за детска стая", "Приятнострашно" и "Хората от Оз" в Театър 199, с които тя спечели множество отличия, а през 2018 г. постави "Танцът Делхи" от Иван Вирипаев на първата ни сцена - проект, който му донесе награда "Икар" за най-добра режисура. Сред по-ранните му работи са "Кислород" от Вирипаев, "Аркадия" от Том Стопард ("Аскеер 2001" за най-добра режисура), "Илюзията" от Пиер Корней, "Мяра за мяра" на Шекспир, "Леонс и Лена" и "Войцек" от Георг Бюхнер и др.

Председател на журито на 76-ия фестивал "Берлинале", което ще излъчи победителите, е Вим Вендерс.

По-рано стана ясно, че в извънконкурсната програма "Форум" ще участва филмът "Лъст" на българската режисьорка Ралица Петрова, копродукция с Дания и Швеция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Галин Стоев, Нина Роза, Берлинале

Още новини по темата

"Берлинале" ще покаже новото от режисьорката на "Безбог"
15 Яну. 2026

Спектакълът „Хага“ на Галин Стоев стана хит в Испания
18 Дек. 2025

И Плевенският театър ще танцува „Танцът Делхи“ на Вирипаев
07 Май 2025

75-ата "Златна мечка" отпътува за Норвегия
23 Февр. 2025

Мейнстрийм хитове "сменят чипа" на "Берлинале"
16 Февр. 2025

Тилда Суинтън зададе политическия тон на 75-ото "Берлинале"
14 Февр. 2025

"Берлинале" се надява политиката да не засенчи филмите
13 Февр. 2025

Режисьорите на "Бягай, Лола" и "Паразит" показват нови филми на Берлинале
25 Яну. 2025

Берлинале ще връчи почетна "Златна мечка" на Тилда Суинтън
20 Дек. 2024

5 истории на актрисата София Бобчева
27 Юли 2024

Немски критик предлага "Хага" за европейска награда
07 Юни 2024

Весела Бабинова и Пенко Господинов са новите любимци на „Икар“

28 Март 2024

Отново документален филм спечели Берлинале
25 Февр. 2024

Мартин Скорсезе получи почетна "Златна мечка"
21 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?