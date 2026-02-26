Берлин привика шефовете на "Берлинале" заради антиизраелска реч

Германските власти призоваха организаторите на "Берлинале" на извънредна среща днес, след като на церемонията по закриването на фестивала на 21 февруари сирийско-палестински режисьор обвини от сцената Германия в "съучастие в геноцид" срещу палестинците чрез подкрепата си за Израел, съобщава АФП.

Организатор на фестивала е KBB (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH) – федерална компания за културни събития, която организира и управлява големи германски културни институции и прояви в Берлин и е изцяло собственост на германската държава. Франс прес вчера се свърза с германското Министерство на културата, откъдето потвърдиха, че извънредно заседание на надзорния съвет на KBB ще се проведе по инициатива на министъра на културата и медиите Волфрам Ваймер. На въпрос за евентуално уволнение на директорката на фестивала Триша Тътъл KBB отхвърли информацията като "невярна", без да предоставя подробности. 56-годишната американка преживя бурно второ издание начело на "Берлинале", белязано от дебати за изразените политически позиции на фона на конфликта в Близкия изток.

След кризисната среща тази сутрин стана ясно, че Триша Тътъл засега ще остане на поста си, но дългосрочно решение за бъдещето й в тази роля не е взето, пише Screen Daily. "Дискусиите за посоката на "Берлинале" ще продължат през следващите дни между артистичния директор Триша Тътъл и надзорния съвет", допълни говорителят на културния министър.

Спекулациите, че Триша Тътъл е напът да бъде уволнена от поста се засилиха след приключилото преди пет дни 76-о издание, по време на което фестивалът беше подложен на критики от всички страни в поляризирания глобален дебат за Газа. Слуховете достигнаха връх след публикация в таблоида "Билд", който говореше за отстраняването й като сигурен факт.

Новината предизвика вълна от подкрепа от страна на професионалисти от киноиндустрията в Германия, Европа и извън нея. Отворено писмо, протестиращо срещу потенциалното уволнение на Триша Тътъл, събра повече от 700 подписа за по-малко от 24 часа. Сред подписалите го са Тилда Суинтън, Нанси Спилбърг, Шон Бейкър, Клебер Мендонса Фильо, Карим Айнуз и Раду Жуде. Три ключови паневропейски филмови организации, основни участници в Европейския филмов пазар на "Берлинале", също изразиха подкрепата си в съвместна декларация.

Служителите и подизпълнителите на кинофестивала също излязоха с изявление по-рано днес, в което изразяват подкрепата си за Тътъл, описвайки я като "изключителен" директор на фестивала. "Не преувеличаваме, когато казваме, че е малко вероятно Надзорният съвет на KBB да е могъл да назначи по-интелигентен, етичен и отзивчив лидер на "Берлинале", нито по-отдаден на основните принципи, които правят този фестивал важна платформа за киното в Германия и в международен план", заявяват подписалите.

Преди срещата Триша Тътъл беше подкрепена и от израелски режисьори, сред които Ювал Абрахам и Надав Лапид. Те защитиха категорично директора на фестивала в писмо, адресирано до министъра на културата Волфрам Ваймер, в което отправиха призива "Не закачайте "Берлинале". Сред подписалите петицията в подкрепа на директорката бе и техният сънародник Том Шовал, чийто филм "Писмо до Давид" беше представен на миналото "Берлинале", а през октомври той гостува и в София като част от програмата на "Синелибри".

По-рано през февруари над 70 филмови професионалисти разкритикуваха "мълчанието" на "Берлинале" относно войната в Газа в отворено писмо. Триша Тътъл отхвърли тези обвинения, а в навечерието на церемонията по закриването на 76-ия фестивал миналата събота тя взе необикновеното решение да не ограничава по продължителност и съдържание речите на наградените.

Така сирийско-палестинският режисьор Абдула Ал-Хатиб, награден за филма си "Хроники от обсадата", можа да развее на сцената палестинския флаг и да обвини германското правителство в "съучастие в геноцида, извършен в Газа от Израел". Единственият представител на правителството, присъствал на награждаването - министърът на околната среда, климата, защитата на природата и ядрената безопасност, социалдемократът Карстен Шнайдер – впоследствие напусна залата.

Министерството на културата не отговори на запитването на АФП относно причината за отсъствието на министър Волфрам Ваймер от церемонията по закриването в "Берлинале паласт".