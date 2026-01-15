"Берлинале" ще покаже новото от режисьорката на "Безбог"

"Лъст", вторият игрален филм на Ралица Петрова, ще има световна премиера на "Берлинале" 2026. Той ще бъде прожектиран в секция "Форум" на престижния кинофестивал, съобщиха от НФЦ.

Режисьорката и сценаристка Ралица Петрова стана известна в европейски мащаб със своя дебют "Безбог" точно преди десет години. Той спечели голямата награда от фестивала в Локарно - "Златен леопард", наградата на журито в Сараево, както и четири от българските отличия "Златна роза" през 2016 година.

"Лъст" разказва за Лилиан — психоложка в мъжки затвор, чийто живот е подчинен на строг контрол. След смъртта на непознатия си баща тя се завръща в родния си град, където едно неочаквано пътуване я изправя срещу тялото, траура и дълго потисканото желание. В главната роля е Снежанка Михайлова, партнират й Михаил Мутафов и Михаил Милчев. Оператор е Юлиян Атанасов.

Филмът е копродукция между България, Дания и Швеция, а международните права са придобити от Inwave Films. Филмът е подкрепен от ИА Национален филмов център.

А ето и какво разказва директорът на НФЦ Петър Тодоров за перипетиите на "Лъст": "През февруари 2023 г. проведох една от най-трудните професионални срещи – по време на фестивала в Берлин се срещнах с директорите на филмовите фондове на Дания и Швеция. Тогава България нямаше приет държавен бюджет и за мен беше изключително трудно да обясня защо не можем да сключим договор за производство на филма, който те вече бяха подкрепили. Разговорът беше дълъг и напрегнат, но в крайна сметка завърши с разбиране и подкрепа от тяхна страна. Днес, три години по-късно, беше обявено, че филмът ще бъде показан на Берлинале 2026 в програма Forum. В такива моменти си даваш сметка, че няма невъзнаградени усилия".

"Много се радвам за Ралица Петрова и за този напълно заслужен успех. Това е силно и заслужено признание за автор с ясен глас, последователност и смелост да търси собствен път в киното", завършват думите му.

Предстоящото 76-о издание на Берлинския филмов фестивал ще се проведе от 12 до 22 февруари 2026 г. Председател на журито в основния конкурс, което ще присъди "Златна мечка" и няколко сребърни, ще бъде легендарният германски режисьор Вим Вендерс.